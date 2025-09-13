AK Parti sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theophilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul ettiğini duyurdu.



Başkan Erdoğan'dan kritik kabul (AA)

Bu görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'in tam üyeliği konusundaki oylama öncesine denk gelmesi açısından kritik bir önem arz ediyor.



Zira Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, Filistin'in tam üye devlet olarak tanınmasını güçlü bir şekilde destekliyor.



Gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.



İletişim Başkanlığı ise ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu.



İletişim Başkanlığı açıklaması



İşte açıklamanın tamamı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3'üncü Teofilos'u İstanbul'da kabul etti. Kabulde İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanımız kabulde İsrail'in Kudüs'teki tasarruflarının Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine zarar vermeyi amaçladığını, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumunun bir arada yaşama geleneğini açıkça tehdit eden bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, soykırımcı Netanyahu'nun en son Katar'a saldırarak barış yanlısı olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail'in cami ve kilise ayrımı yapmadan saldırılarını sürdürdüğünü, İsrail işgali altındaki topraklarda Hristiyan ve Müslüman mirasının korunması için yakın temas içinde bulunmayı temenni ettiklerini belirtti. Kabulde Cumhurbaşkanımıza Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti."