PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theophilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul

AK Parti sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theophilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul ettiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan'dan kritik kabul (AA)Başkan Erdoğan'dan kritik kabul (AA)

Bu görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'in tam üyeliği konusundaki oylama öncesine denk gelmesi açısından kritik bir önem arz ediyor.

Başkan Erdoğan'dan kritik kabul (AA)Başkan Erdoğan'dan kritik kabul (AA)

Zira Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye, Filistin'in tam üye devlet olarak tanınmasını güçlü bir şekilde destekliyor.

Gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

İletişim Başkanlığı ise ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanlığı açıklamasıİletişim Başkanlığı açıklaması

İşte açıklamanın tamamı;
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3'üncü Teofilos'u İstanbul'da kabul etti. Kabulde İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanımız kabulde İsrail'in Kudüs'teki tasarruflarının Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine zarar vermeyi amaçladığını, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumunun bir arada yaşama geleneğini açıkça tehdit eden bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, soykırımcı Netanyahu'nun en son Katar'a saldırarak barış yanlısı olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail'in cami ve kilise ayrımı yapmadan saldırılarını sürdürdüğünü, İsrail işgali altındaki topraklarda Hristiyan ve Müslüman mirasının korunması için yakın temas içinde bulunmayı temenni ettiklerini belirtti. Kabulde Cumhurbaşkanımıza Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'a veda! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı! Başkan tabutu omzunda taşıdı...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Buradan geri dönüş olmayacak!"
Sezonun ilk derbisi TOD'da
Dolmabahçe'de yeni transferler sahnede! Beşiktaş - Başakşehir: 2-1 | MAÇ SONUCU
Filistin: Gazze'de soykırım suçu işleniyor
ABD Başkanı Trump'tan NATO ülkelerine ve tüm dünyaya mektup! Rusya'ya yaptırım Çin'e gümrük vergisi
Olimpiyat'tan Frankfurt'a mesaj! Eyüpspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek! Ahmed Şara’dan İsrail'e ve terör örgütü YPG/SDG'ye ayar
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden “Mossad Hamas’a saldırmak istemedi” iddiası
AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
Kadıköy'de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!