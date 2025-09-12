Başakşehir Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattı

Başakşehir, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'de forma giyen Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Milli kaleci Doğan ve genç golcü Bertuğ için 3.4 milyon euro ödeyecek olan Turuncu Lacivertliler, iki ismin sonraki satışından da Rennes'e yüzde 15 pay verecek.

İki futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 22 yaşındaki kaleci geçen sezon 3 maça çıktı. Geçen sezonu kiralık olarak Getafe'de geçiren 23 yaşındaki Bertuğ ise 26 maçta 3 gol kaydetti.