Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş için Meclis'te düzenlenen törene, Karakaş'ın ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve milletvekilleri ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meclis çalışanları katıldı.

Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi (takvim foto arşiv)

Törende Cahit Karakaş için saygı duruşunda bulunulup, dua okundu. Ardından Cahit Karakaş'ın oğlu Hakkı Karakaş, babasının anısına konuşma yaptı. Karakaş, babasının Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli devlet adamlarından biri olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in neredeyse tüm yaşamına tanıklık eden babam pek çok arkadaşı gibi yokluk ve zorluk içinde büyüdü. Namık Kemal ve Tevfik Fikret gibi büyük şairlerimizin sözlerini şiar edindi. Çalışkanlığı ve disiplinli kişiliği ile kendini yetiştirdi. Ruhu şad olsun" dedi.