Sokakları kaşıyan 'Eko'troll'ün başı ezildi! "Gerilla tipi mücadele" tehdidi savuran CHP'li Şöhret Can Kolsuz gözaltına alındı

Mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi'nin iptal kararını bahane eden Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trolleri sokakları karıştırmaya yeltendi. "Gerilla tipi mücadeleye geçiliyor" ifadeleriyle tehditler savuran İmamoğlu'nun kadrolu trolü CHP'li Şöhret Can Kolsuz gözaltına alındı. Özgür Özel de "BUu son uyarımdır" deyip sokak çağrısı yapmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 Eylül'deki kurultay davası öncesi İstanbul İl Kongresi iptal edildi.

Ekrem İmamoğlu ile organize bir şekilde hem kurultay hem de kongre sürecinde delegelerin iradesini fesada uğratan Özgür Çelik görevden alındı. Gürsel Tekin, geçici olarak il yönetimine getirildi.

CHP NE MAHKEME NE HUKUK TANIYOR!

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel hukuk tanıdı hem de mahkeme kararını... Özel, sokakları kaşıyarak ikinci bir Gezi hayaline kapıldı. CHP'liler CHP'lilerle kapışmak üzere İstanbul İl Başkanlığı binasında toplandı.

'EKO'TROLL'DEN KÜSTAH TEHDİT

Mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi'nin iptal kararını bahane eden Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trolleri ise sosyal medyadan sokakları karıştırmaya yeltendi.

İmamoğlu'nun kadrolu trolü Şöhret Can Kolsuz, "Gerilla tipi mücadeleye geçiliyor" ifadeleriyle tehditler savurdu.



GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçildi. Kolsuz, gözaltına alındı.


