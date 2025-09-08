PODCAST CANLI YAYIN

SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi?

SÖZCÜ, CHP İstanbul il binasının teslim alınacağı bir günde sabahın erken saatlerinde "Gürsel Tekin, bugün İstanbul İl Başkanlığı'na gitmiyor" başlıklı haber servis etti. Ancak bu iddiaya birinci ağızdan yalanlama geldi. Gürsel Tekin, "Bugün il başkanlığımızda babaevimizde olacağız, herkesi çatlatacağız" dedi. Bunun üzerine sözcü apar topar manşet devirip ilgili haberini revize etti. Medyatik operasyonun talimatının CHP Genel Merkezi'nden geldiği değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 Eylül'deki kurultay davası öncesi İstanbul İl Kongresi iptal edildi.

Ekrem İmamoğlu ile organize bir şekilde hem kurultay hem de kongre sürecinde delegelerin iradesini fesada uğratan Özgür Çelik görevden alındı. Gürsel Tekin, geçici olarak il yönetimine getirildi.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel hukuk tanıdı hem de mahkeme kararını... Özel, sokakları kaşıyarak ikinci bir Gezi hayaline kapıldı. CHP'liler CHP'lilerle kapışmak üzere İstanbul İl Başkanlığı binasında toplandı.

Gürsel Tekin, SÖZCÜ'nün ʺil başkanlığına gitmiyorʺ haberini yalanladı (Takvim.com.tr)Gürsel Tekin, SÖZCÜ'nün ʺil başkanlığına gitmiyorʺ haberini yalanladı (Takvim.com.tr)


SÖZCÜ FENA PATLADI

Gürsel Tekin'in bugün İstanbul İl Başkanlığı binasında görevi devralması beklenirken fondaş SÖZCÜ'de Saygı Öztürk imzasıyla "Gürsel Tekin, bugün İstanbul İl Başkanlığı'na gitmiyor" başlıklı bir haber servis edildi.

Gürsel Tekin, SÖZCÜ'nün ʺil başkanlığına gitmiyorʺ haberini yalanladı (Takvim.com.tr)Gürsel Tekin, SÖZCÜ'nün ʺil başkanlığına gitmiyorʺ haberini yalanladı (Takvim.com.tr)

"Sözcü duyuruyor Gürsel Tekin bugün İl Başkanlığına gitmekten vazgeçti" manşeti atıldı.

Birçok sosyal medya hesabı ve Ekremci profil SÖZCÜ'yü kaynak göstererek Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitmeyeceğini yazdı.

Gürsel Tekin, SÖZCÜ'nün ʺil başkanlığına gitmiyorʺ haberini yalanladı: Babaevimizde olacağızGürsel Tekin, SÖZCÜ'nün ʺil başkanlığına gitmiyorʺ haberini yalanladı: Babaevimizde olacağız


GÜRSEL TEKİN: BABAEVİMİZDE OLACAĞIZ HERKESİ ÇATLATACAĞIZ

Ancak bu iddiaya birinci ağızdan yalanlama geldi.

T24'e konuşan CHP'li Gürsel Tekin, "Bugün il başkanlığımızda babaevimizde olacağız, herkesi çatlatacağız" dedi.

Bunun üzerine SÖZCÜ apar topar manşet devirdi.

SÖZCÜ apar topar manşet devirdiSÖZCÜ apar topar manşet devirdi

APAR TOPAR MANŞET DEVİRDİLER

"Gürsel Tekin, bugün İstanbul İl Başkanlığı'na gitmiyor" başlıklı haber, "Gürsel Tekin'den kafa karıştıran ikinci açıklama" başlığıyla revize edildi.

Böylelikle SÖZCÜ'nün operasyonu elinde patlamış oldu.

TALİMAT CHP CHP GENEL MERKEZİ'NDEN Mİ?

Peki, CHP İstanbul il binasının teslim alınacağı bir günde sabahın erken saatlerinde böylesi bir haber neden servis edildi? Medyatik operasyonun talimatı CHP Genel Merkezi'nden mi geldi? Bu sorular yanıt bekliyor.


CHPde İstanbul savaşı! Gürsel Tekin il binasını ne zaman ve kimlerle teslim alacak? İmamoğlunu yerden yere vurdu Özele rest çektiCHPde İstanbul savaşı! Gürsel Tekin il binasını ne zaman ve kimlerle teslim alacak? İmamoğlunu yerden yere vurdu Özele rest çekti


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 6 yaralı | Saldırgan 16 yaşında!
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin il binasını ne zaman ve kimlerle teslim alacak? İmamoğlu'nu yerden yere vurdu Özel'e rest çekti
Türk Telekom
CANLI | 3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek
2025-2026 eğitim-öğretim yılının okul zili çalıyor! İlk ders Yeşil Vatan | İstanbul'da trafik yoğunluğu
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Asla müsaade etmeyeceğiz"
Memura zam hesabı TAKVİM'de! 2026'da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? Çelişkili ifadeler şüphe uyandırdı! Rüşvet suçlarını reddeden İlker Arslan, topu Fazlı Ateş'e attı
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
Konya'da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
Velileri ve öğrencileri okula hazırlayacak rehber! Uzmanı TAKVİM'e anlattı
Özgür Özel 'den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: "Son uyarımdır..."
"Kim Milyoner Olmak İster?"de 300 bin TL'lik TÜİK sorusu! Edebiyat öğretmeni Abdurrahman Günay'ın cevabı ne oldu?
CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul'da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Emekliye yüksek promosyon formülü! İşte kazancı artırma yolları
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum