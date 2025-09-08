SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 Eylül'deki kurultay davası öncesi İstanbul İl Kongresi iptal edildi.



Ekrem İmamoğlu ile organize bir şekilde hem kurultay hem de kongre sürecinde delegelerin iradesini fesada uğratan Özgür Çelik görevden alındı. Gürsel Tekin, geçici olarak il yönetimine getirildi.



Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel hukuk tanıdı hem de mahkeme kararını... Özel, sokakları kaşıyarak ikinci bir Gezi hayaline kapıldı. CHP'liler CHP'lilerle kapışmak üzere İstanbul İl Başkanlığı binasında toplandı.