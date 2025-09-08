SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 Eylül'deki kurultay davası öncesi İstanbul İl Kongresi iptal edildi.
Ekrem İmamoğlu ile organize bir şekilde hem kurultay hem de kongre sürecinde delegelerin iradesini fesada uğratan Özgür Çelik görevden alındı. Gürsel Tekin, geçici olarak il yönetimine getirildi.
Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel hukuk tanıdı hem de mahkeme kararını... Özel, sokakları kaşıyarak ikinci bir Gezi hayaline kapıldı. CHP'liler CHP'lilerle kapışmak üzere İstanbul İl Başkanlığı binasında toplandı.
SÖZCÜ FENA PATLADI
Gürsel Tekin'in bugün İstanbul İl Başkanlığı binasında görevi devralması beklenirken fondaş SÖZCÜ'de Saygı Öztürk imzasıyla "Gürsel Tekin, bugün İstanbul İl Başkanlığı'na gitmiyor" başlıklı bir haber servis edildi.
"Sözcü duyuruyor Gürsel Tekin bugün İl Başkanlığına gitmekten vazgeçti" manşeti atıldı.
Birçok sosyal medya hesabı ve Ekremci profil SÖZCÜ'yü kaynak göstererek Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitmeyeceğini yazdı.
GÜRSEL TEKİN: BABAEVİMİZDE OLACAĞIZ HERKESİ ÇATLATACAĞIZ
Ancak bu iddiaya birinci ağızdan yalanlama geldi.
T24'e konuşan CHP'li Gürsel Tekin, "Bugün il başkanlığımızda babaevimizde olacağız, herkesi çatlatacağız" dedi.
Bunun üzerine SÖZCÜ apar topar manşet devirdi.