Bakan Tunç duyurdu: Adli soruşturmalar başlatılmıştır!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici kurul atanmasının ardından,CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medya hesapları üzerinden provakatif paylaşım yapanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yılmaz Tunç'un açıklamarı (Sosyal Medya)Yılmaz Tunç'un açıklamarı (Sosyal Medya)

İşte Bakan Tunç'un açıklamalarının tam hali;

"CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiş, bu karara karşı CHP Genel Başkanlığınca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurular reddedilmiştir.

Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir. Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur."

