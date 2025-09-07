7 Eylül KPSS 2025 sorusu: Kıyı bölgelerin ormanlığın çok, iç bölgelerde ormanlık alanın az olmasının sebebi nedir?

Kıyı bölgelerde ormanların yoğun, iç bölgelerde ise az olmasının nedeni; kıyılarda nemli ve yağışlı iklim, iç bölgelerde ise kurak karasal iklimin etkili olmasıdır.

Orman dağılımında temel faktör: İklim

Türkiye'de orman varlığının bölgelere göre değişmesindeki en önemli unsur iklim koşullarıdır.

Kıyı bölgeleri: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yıl boyu nem oranı yüksektir. Yağış miktarı fazladır ve sıcaklık değerleri ılıman seyreder. Bu iklimsel avantajlar bitki örtüsünü gürleştirir ve geniş orman alanlarının oluşmasına zemin hazırlar. Özellikle Karadeniz kıyılarında neredeyse kesintisiz orman örtüsü göze çarpar.

İç bölgeler: İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da karasal iklim hüküm sürer. Yağış azdır, sıcaklık farkları belirgindir. Bu durum orman örtüsünün seyrekleşmesine yol açar ve geniş step alanları ortaya çıkarır.

Yükselti ve nem faktörü

Ormanların dağılımında yalnızca yağış değil, yükselti ve deniz etkisi de belirleyici rol oynar. Kıyıya paralel uzanan dağlar nemin iç bölgelere ulaşmasını engeller. Bu nedenle kıyı bölgelerinde sık ormanlar görülürken, dağların gerisinde kalan alanlarda kuraklık hâkim olur.

Örneğin, Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağları, nemli hava kütlelerini tutarak kıyıda yoğun orman oluşumuna neden olur. Aynı nem iç bölgelere ulaşamadığından, Erzurum-Kars platosu gibi yerler daha kurak bir görünüm kazanır.