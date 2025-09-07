PODCAST CANLI YAYIN

7 Eylül 2025 KPSS sorusu: GAP projesi nedir?

7 Eylül 2025 KPSS sorusu: GAP projesi nedir? Türkiye’nin en kapsamlı bölgesel kalkınma girişimlerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), enerji, tarım ve sosyal dönüşüm hedefleriyle yalnızca bölgeyi değil, ülke genelindeki refah politikalarını da şekillendiriyor. GAP stratejik etkileri bakımından bir vizyon projesi olarak öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
7 Eylül 2025 KPSS sorusu: GAP projesi nedir?

Güneydoğu Anadolu Projesi, 1970'li yıllarda Fırat ve Dicle nehirlerinden daha etkin yararlanmak için hazırlanan sulama ve enerji projeleriyle gündeme geliyor. Zamanla baraj ve hidroelektrik santrallerden ibaret bir plan olmaktan çıkarak, tarım, sanayi, eğitim, sağlık ve kültürel gelişimi kapsayan geniş ölçekli bir kalkınma programına dönüşüyor.

7 Eylül 2025 KPSS sorusu: GAP projesi nedir?

1989'da yayımlanan master plan ile proje resmiyet kazanıyor. GAP'ın temel hedefleri arasında bölgedeki yaşam standartlarını yükseltmek, gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmak, göçün önüne geçmek ve Türkiye'nin enerji ile tarımda kendi kendine yeterliliğini artırmak bulunuyor. GAP, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 9 ili kapsıyor: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak. Proje kapsamında 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1,8 milyon hektarlık sulama alanı planlanıyor.

Bugün itibarıyla barajların büyük kısmı tamamlanıyor. Atatürk, Karakaya ve Ilısu gibi yapılar yalnızca enerji üretiminde değil, tarımsal sulamada da kritik rol üstleniyor. Bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesi ise yatırımların tamamlayıcı unsuru olarak öne çıkıyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre GAP, tarımsal üretimde ciddi bir sıçrama yaratıyor. Pamuk, buğday, mısır ve mercimek gibi stratejik ürünlerde verim artışı sağlanıyor. Türkiye'nin pamuk ihtiyacının büyük kısmı artık GAP bölgesinden karşılanıyor. Enerji alanında ise proje büyük katkı sunuyor. Hidroelektrik santraller, ülke elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayabilecek kapasiteye ulaşıyor. Bu yönüyle GAP, Türkiye'nin enerji güvenliği açısından stratejik bir konumda bulunuyor.

GAP yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, sosyal gelişimi de hedefliyor. Eğitim kurumları, sağlık merkezleri ve mesleki eğitim programları bölgedeki gençlerin ve çiftçilerin yaşamına katkı sağlıyor. Kadınların iş gücüne katılımını destekleyen projeler, toplumsal dönüşüm açısından kritik görülüyor.

Kültürel mirasın korunması ve turizmin canlandırılması için çalışmalar da yürütülüyor. Böylece GAP, bölge halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik bütüncül bir kalkınma yaklaşımı sergiliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | Ankara Valiliği'nden uyarı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
CHP'li Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar | Gerekçesi ortaya çıktı
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir
30 kilo altın 144 milyon TL vurgun! Dev holdingde skandal! Gerçek altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirmişler
Aslan Loyola'nın peşinde! Kulübü bırakmıyor...
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor