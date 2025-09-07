PODCAST CANLI YAYIN

7 Eylül KPSS 2025 sorusu: Olağanüstü evlilik kararını kim verebilir?

7 Eylül KPSS 2025 sorusu: Olağanüstü evlilik kararını kim verebilir? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025’te adaylara yöneltilen sorular arasında yer alan “Olağanüstü evlilik kararını kim verebilir?” sorusu, sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri oldu. Türk Medeni Kanunu’nda yer alan düzenleme, normal evlilik yaşının altında olan kişilerin istisnai durumlarda evlenebilmesine dair hükümler içeriyor.

Giriş Tarihi:
7 Eylül KPSS 2025 sorusu: Olağanüstü evlilik kararını kim verebilir?

Türk Medeni Kanunu'na göre, olağanüstü evlilik kararı yalnızca hakim kararıyla ve 16 yaşını doldurmuş küçükler için olağanüstü hallerde verilebiliyor.

7 Eylül KPSS 2025 sorusu: Olağanüstü evlilik kararını kim verebilir?

Türk Medeni Kanunu'na göre, olağan evlenme yaşı hem kadın hem de erkek için 17 olarak belirlenmiş durumda. Ancak bazı olağanüstü hallerde, bu yaşın altındaki kişilerin evlenmesine istisnai bir izin verilebiliyor. Bu düzenleme, literatürde "olağanüstü evlilik" olarak anılıyor.

Olağanüstü evlilik kararını kim verir?

Kanuna göre olağanüstü evlilik kararı yalnızca mahkeme tarafından verilebiliyor.

16 yaşını doldurmuş olan bir küçüğün evlenebilmesi için hakimin izni şart.

Hakim, bu kararı verirken kişinin menfaatini, fiziksel ve ruhsal gelişimini ve evliliğin toplum düzenine uygunluğunu değerlendiriyor.

Dolayısıyla olağanüstü evlilik yalnızca mahkeme kararıyla ve olağanüstü hallerde mümkün hale geliyor

7 Eylül 2025 KPSS sorusu: GAP projesi nedir?7 Eylül 2025 KPSS sorusu: GAP projesi nedir?
7 Eylül 2025 KPSS sorusu: GAP projesi nedir?
7 Eylül 2025 KPSS sorusu: Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçer?7 Eylül 2025 KPSS sorusu: Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçer?
7 Eylül 2025 KPSS sorusu: Doğu Anadolu Fay Hattı hangi illerden geçer?
KPSS GY-GK SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025 | KPSS A grubu sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?KPSS GY-GK SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025 | KPSS A grubu sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
KPSS GY-GK SORU VE CEVAP ANAHTARI 2025 | KPSS A grubu sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi | SON DEPREMLER
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
CHP’li Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fondaş üzerinden "ihraç sopası" gösterdi: "Kimseyi hedef göstermek istemem"
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? | Ankara Valiliği'nden uyarı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye'ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
CHP'li Alaattin Köseler yeniden tutuklandı! Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş için de flaş karar | Gerekçesi ortaya çıktı
Promosyon yarışı büyüdü! Emekliye 30.000 TL fırsatı...
Vincenzo Montella'nın İspanya planı hazır! İşte Türkiye'nin 11'i
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Fenerbahçe'den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir
30 kilo altın 144 milyon TL vurgun! Dev holdingde skandal! Gerçek altını sahtesiyle değiştirip kripto paraya çevirmişler
Aslan Loyola'nın peşinde! Kulübü bırakmıyor...
Beyaz Saray’daki buluşmada ilginç anlar! Mark Zuckerberg ne yapacağını bilemedi
Fenerbahçe durmuyor! Transferde 2 imza daha yolda
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Kikirik'ten bambaşka bir kadına! Hayat Bilgisi’nin yıldızı Çisil Oral’ın son halini görenler ‘Gerçekten aynı kişi mi?’ diye soruyor