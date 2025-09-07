Türk Medeni Kanunu'na göre, olağanüstü evlilik kararı yalnızca hakim kararıyla ve 16 yaşını doldurmuş küçükler için olağanüstü hallerde verilebiliyor.

7 Eylül KPSS 2025 sorusu: Olağanüstü evlilik kararını kim verebilir?

Türk Medeni Kanunu'na göre, olağan evlenme yaşı hem kadın hem de erkek için 17 olarak belirlenmiş durumda. Ancak bazı olağanüstü hallerde, bu yaşın altındaki kişilerin evlenmesine istisnai bir izin verilebiliyor. Bu düzenleme, literatürde "olağanüstü evlilik" olarak anılıyor.

Olağanüstü evlilik kararını kim verir?

Kanuna göre olağanüstü evlilik kararı yalnızca mahkeme tarafından verilebiliyor.

16 yaşını doldurmuş olan bir küçüğün evlenebilmesi için hakimin izni şart.

Hakim, bu kararı verirken kişinin menfaatini, fiziksel ve ruhsal gelişimini ve evliliğin toplum düzenine uygunluğunu değerlendiriyor.

Dolayısıyla olağanüstü evlilik yalnızca mahkeme kararıyla ve olağanüstü hallerde mümkün hale geliyor