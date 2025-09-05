Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye'de konu sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek. Konu sorunu da kalmayacak. Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan sağlayacağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız.

TOKİ'NİN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLIYOR

168 bin konut ve 1 milyon vatandaşı ilgilendiren müjdemizi de açıklayayım. TOKİ Başkanlığımız detaylarını açıklayacak. Borcunun tamamını kapatacak vatandaşlara Yüzde 25 indirim yapıyoruz.



TOKİ (AA)