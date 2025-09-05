PODCAST CANLI YAYIN

Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin konut sorununu çözmeye yönelik dev bir sosyal konut projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Gençlere ve çok çocuklu ailelere özel kontenjan sağlanacağını belirten Kurum, ayrıca TOKİ borcunu erken kapatacak vatandaşlara yüzde 25 indirim yapılacağını duyurdu. Kurum, sığınak yönetmeliğinin güncelleneceğini belirtirken, 81 ilde yeni sığınaklar yapılacağını duyurdu. Deprem bölgesindeki konutların yüzde 70'inin tamamlandığını açıklayan Kurum, muhalefete eleştiride bulunarak yerel yönetimler kanununda da değişiklik hazırlığında olduklarını belirtti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye'de konu sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek. Konu sorunu da kalmayacak. Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan sağlayacağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız.

TOKİ'NİN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLIYOR
168 bin konut ve 1 milyon vatandaşı ilgilendiren müjdemizi de açıklayayım. TOKİ Başkanlığımız detaylarını açıklayacak. Borcunun tamamını kapatacak vatandaşlara Yüzde 25 indirim yapıyoruz.

TOKİ (AA)TOKİ (AA)

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENİYOR
Vatandaşımızın tedirgin olmasını gerektiren bir durum değil. Sığınak yönetmeliğimiz var ama eskimiş bir yönetmelik. Biz bu yönetmeliğimizi güncelliyoruz. Yeni bazı bölümlere sığınak yapma zorunluluğu gelecek. Tüm dünya örneklerini inceledik. Sığınak yönetmelikleri nasıl, kişi başı kaç metrekare var? Olası risklerde nasıl tedbir alıyorlar hepsini inceledik. Sığınak yönetmeliğimizi bu çerçevede güncelleyeceğiz. Yönetmeliğimizi yakın zamanda yayınlayacağız. Bunun dışında TOKİ ile 81 ilde uygun gördüğümüz alanlarda sığınaklarımızı da yapıyor olacağız. Dünya standartlarına uygun olarak yapacağız.

Sığınak (Takvim.com.tr)Sığınak (Takvim.com.tr)

DEPREM KONUTLARI
Hak sahibi açısından önemli konutların 2 yıllık bir süreçte yüzde 70'ini tamamlamış olduk. Bu ne demek her 3 afetzededen 2'si evine yuvasına kavuştu. Sadece sayı itibariyle yeni yapılan 500 konut bugün Litvanya kadar büyüklükten bahsediyoruz hatta 5 Lüksemburg, Bulgaristan kadar yüzölçümü kadar.

Deprem konutları (AA)Deprem konutları (AA)

ŞU ANDA KONTEYNERDE KALANLARIN 41 BİNİ HAK SAHİBİ, BUNLARIN 29 BİNİNİN DE EVİ ÇIKMIŞ DURUMDA
Yaklaşık 224 bin konteyner kurduk. Bu koyteynerlere yerleştirdik. Konutlarımızın bitmesiyle birlikte 124 bin konteyner kaldırdık. Şuan hali hazırda konteynerde yaşayan ki vatandaşlarımızın 41 bini hak sahibi 29 bini de evi çıkmış teslim edilmiş ancak ailevi ya da farklı sebeplerden oturmaya devam ediyorlar.

Konteyner kent (AA)Konteyner kent (AA)

MUHALEFETE TEPKİ: AYNAYA BAKSINLAR
Bizi eleştiren muhalefet aynaya Bakmalı. Ulu Camii'nin restorasyonunu bitiremediler. Biz 300 bin konutu teslim edeceğiz ama onlar bir Ulu Camii'nin restorasyonunu dahi yapamadılar. Şapkayı önlerine koyup aynaya baksınlar.

YEREL YÖNETİMLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI
Arkadaşlarımız çalışmaları yürütülüyor. 20 yıl olmuş güncellenmeyen kanundan bahsediyoruz. Belediyelerimizden gelen talepleri dikkate alacağız.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
Fatih Aydın'ın ölüm sebebi ne? Esra Erol canlı yayında otopsi raporunu açıkladı: "İncelenen kemiklerde..."
Savcı Ercan Kayhan'a veda! Kızı ve oğlu gözyaşlarını tutamadı annenin ağıtları yürekleri dağladı
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: "3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak"
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
Trump Pentagon'un ismini değiştiriyor! Beyaz Saray işareti verdi: Kritik imza bugün atılacak
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Firari Can Dündar'dan CHP'ye "sokak" aklı! Darbe çağrısı yaptı
İtalya'daki asırlık Macchina di Santa Rosa festivaline Barış Boyun engeli! Polis güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kızdıracak!
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Okullara kayıt sırasında zorunlu bağış var mı? Bakan Yusuf Tekin açıkladı: "Kimse benden para istiyorlar diyemez"
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?
Teknoloji milyarderleri Trump’ın gözüne girmeye çalışıyor! Beyaz Saray’da özel davet: Zuckerberg’e siyaset sorusu
Putin'den Zelenskiy'e bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Avrupa'ya tehdit: Hedef olursunuz
Süt Kardeşler’in Bihter’i artık 74 yaşında! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi son haliyle şaşkına çevirdi