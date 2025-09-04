PODCAST CANLI YAYIN

Valilik duyurdu! İstanbul Boğazı’nda izinsiz kıyı kullanımına yasak geldi

İstanbul Valiliği, yaptığı yeni düzenleme ile boğaz kıyılarında işletme izni olmayan yapılarda 24 metre ve üzerindeki gezi tekneleri ile ticari yatların yolcu indirip bindirmesini, bağlama ve barınma yapmasını yasakladı. Alınan karar 8 Eylül'de uygulamaya geçecek.

Giriş Tarihi:
Valilik duyurdu! İstanbul Boğazı’nda izinsiz kıyı kullanımına yasak geldi

İstanbul Valiliğince, "İstanbul Boğazı kıyı alanlarında günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında karar" alındı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı kıyılarında işletme izni bulunmayan, 24 metre ve üzeri boydaki günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ile ticari yatların yolcu indirip bindirmesini, bağlama ve barınma yapmasını yasakladı. 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak kararın, can ve mal güvenliği ile kamu düzenini korumak amacıyla alındığı belirtildi.

VALİLİKTEN YENİ DÜZENLEME

İlgili karar, Vali Davut Gül'ün imzasıyla 39 ilçe belediye başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına, İçişleri birimlerine, İstanbul Bölge Liman Başkanlığına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Valilik birimlerine, İstanbul CİMER Hizmet Bürosu İMEAK Deniz Ticaret Odası ve ilgili odalara gönderildi.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEM

Kararda, İstanbul Boğazı'nın, doğal, tarihi ve coğrafi özellikleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik öneme sahip, denizcilik faaliyetlerinin yoğun bir şekilde gerçekleştiği bir bölge olduğu vurgulanarak, son dönemde izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik temini, altyapı eksiklikleri ve kontrolsüz faaliyetler sebebiyle can ve mal güvenliği ile kamu düzeni açısından ciddi riskler meydana geldiği belirtildi.

Bu çerçevede yangın riski, kaçak elektrik kullanımı, izinsiz yakıt ikmali ve yetersiz teknik altyapıların önemli güvenlik sorunlarına yol açtığına işaret edilen kararda, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/B ve 66. maddeleri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Deniz Turizmi Yönetmeliği, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Valiliğimiz, kıyı ve sahil alanlarında kamu düzenini, çevre sağlığını ve can mal seyir güvenliğini sağlamakla yükümlüdür." ifadesine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat duyurusu (Fotoğraf AA arşiv)İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat duyurusu (Fotoğraf AA arşiv)

24 METRE ÜZERİ TEKNELERE YASAK

Bu kapsamda, İstanbul Boğazı'ndaki deniz turizmi faaliyetlerinin düzenli, yasal ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla alınan kararlar şu şekilde sıralandı: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü) tarafından İstanbul Boğazı'nın Anadolu ve Avrupa kıyılarında işletme izni verilmeyen kıyı yapıları (iskele, rıhtım, tonoz ve benzeri) üzerinde tam boyu 24 metre ve üzeri boyda günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler, gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatlar tarafından yolcu indirme bindirme faaliyeti gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır.

BAĞLAMA VE BARINMA KISITLAMASI

Bu faaliyetlerin kıyı tesisi işletme izni olan yerlerde yürütülmesi sağlanacaktır. İstanbul Boğazı Anadolu ve Avrupa kıyılarında bağlama ve barınma yaparak büyüklükleri itibarıyla gerek deniz trafiği, gerekse karada trafik yoğunluğu yapan ve kıyı tesisi izni bulunmayan yerlerden usulsüz biçimde elektrik, su ve atık alımı gibi altyapı hizmetlerinden yararlandığı tespit edilen tam boyu 24 metre ve üzeri günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler, gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatlar için İstanbul Boğazı'nın Avrupa ve Anadolu kıyılarında kıyı tesisi işletme izni olan yerler barınma ve bağlama alanı olarak belirlenmiştir. Bu teknelerin kıyı tesisi işletme izni bulunmayan yerlerde yasa dışı bağlama ve barınma yapmaları yasaklanmıştır."

DENETİMLER ARTACAK

Karar kapsamındaki düzenlemelerin 8 Eylül'den itibaren uygulamaya konulacağı aktarılan kararda, kararın etkin uygulanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Valilik koordinasyonunda eşgüdüm içinde hareket edeceği, ayrıca Valilik bünyesinde kurulacak "Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu" tarafından düzenli denetimler gerçekleştirileceği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat duyurusu (Fotoğraf AA arşiv)İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat duyurusu (Fotoğraf AA arşiv)

YASA DIŞI FAALİYETLERE YAPTIRIM

Yukarıda tanımlanan alanlarda, karar kapsamına giren deniz taşıtlarının boşaltacağı kıyı alanlarına hangi boyda olursa olsun hiçbir deniz aracının bağlanmamasının, bu alanların boş kalmasının sağlanacağı kaydedilen kararda, karara aykırı faaliyetlerde bulunan deniz turizmi araçları ve işletmecileri hakkında 618 sayılı Limanlar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımların, yetkili birimlerce yapılan tespitler doğrultusunda Bölge Liman Başkanlığı tarafından derhal ve istisnasız uygulanacağı ifade edildi.

Kararın, kamu düzeninin ve asayişin sağlanması, can ve mal güvenliğinin temini, yangın ve çevresel risklerin önlenmesi, altyapı güvenliğinin sağlanması, deniz turizmi faaliyetlerinin yasal, çevreci ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi amaçları doğrultusunda alındığı, İstanbul sınırları içindeki tüm kıyı yapılarında uygulanacağı, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin karara uymakla yükümlü olduğu bildirildi.

İstanbul Valiliğinden motosiklet genelgesi! O alanlarda park edilemeyecekİstanbul Valiliğinden motosiklet genelgesi! O alanlarda park edilemeyecek
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi! O alanlarda park edilemeyecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!
Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül için tutuklama talebi | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı
Vakıf Katılım
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Türk Telekom
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
O iller sarı alarm listesinde | MGM'den sağanak ve fırtına uyarısı: Saatte 60 km hızla esecek! Bugün hangi şehirlerde yağmur var?
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | Hangi senaryolar konuşuluyor?
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa
Bozuk ET BANKASI! Kıyma makinesiyle akılalmaz düzenek: Ruhsatı iptal edildi
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!