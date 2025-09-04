Valilik duyurdu! İstanbul Boğazı’nda izinsiz kıyı kullanımına yasak geldi

İstanbul Valiliğince, "İstanbul Boğazı kıyı alanlarında günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında karar" alındı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı kıyılarında işletme izni bulunmayan, 24 metre ve üzeri boydaki günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ile ticari yatların yolcu indirip bindirmesini, bağlama ve barınma yapmasını yasakladı. 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak kararın, can ve mal güvenliği ile kamu düzenini korumak amacıyla alındığı belirtildi.

VALİLİKTEN YENİ DÜZENLEME

İlgili karar, Vali Davut Gül'ün imzasıyla 39 ilçe belediye başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına, İçişleri birimlerine, İstanbul Bölge Liman Başkanlığına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Valilik birimlerine, İstanbul CİMER Hizmet Bürosu İMEAK Deniz Ticaret Odası ve ilgili odalara gönderildi.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEM

Kararda, İstanbul Boğazı'nın, doğal, tarihi ve coğrafi özellikleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik öneme sahip, denizcilik faaliyetlerinin yoğun bir şekilde gerçekleştiği bir bölge olduğu vurgulanarak, son dönemde izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik temini, altyapı eksiklikleri ve kontrolsüz faaliyetler sebebiyle can ve mal güvenliği ile kamu düzeni açısından ciddi riskler meydana geldiği belirtildi.

Bu çerçevede yangın riski, kaçak elektrik kullanımı, izinsiz yakıt ikmali ve yetersiz teknik altyapıların önemli güvenlik sorunlarına yol açtığına işaret edilen kararda, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/B ve 66. maddeleri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Deniz Turizmi Yönetmeliği, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Valiliğimiz, kıyı ve sahil alanlarında kamu düzenini, çevre sağlığını ve can mal seyir güvenliğini sağlamakla yükümlüdür." ifadesine yer verildi.