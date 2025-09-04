PODCAST CANLI YAYIN

İzmir’de öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu eğitim uçuşunda mısır tarlasına çakılarak hayatını kaybetti

Kabin amiri Berfu Hatipoğlu’nun en büyük hayali pilot olmaktı. Eğitim almaya başladı. Dün tek başına havalandı. Ancak irtifa kaybederek yere çakıldı. Kurtarılamadı...

İzmir’de öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu eğitim uçuşunda mısır tarlasına çakılarak hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde dün sabah yürek yakan bir kaza yaşandı. Öğrenci pilot Berfu Hatipoğlu (31), eğitim uçuşundaydı. Cessna-172 tipi uçak ile Selçuk Efes Havaalanı'ndan havalandı. Ancak bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle mısır tarlasına çakıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ne yazık ki Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hatipoğlu'nun cansız bedeni, enkazdan çıkarılıp morga kaldırıldı.

3 AYDIR EĞİTİM ALIYORDU

Genç pilot adayının manevra yapmaya çalışırken kontrolü kaybettiği ve mısır tarlasına çakıldığı öğrenildi. Bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Berfu Hatipoğlu'nun pilot olmak istediği, bu hayali için 3 aydır eğitim aldığı belirtildi. Berfu Hatipoğlu'nun kazada hayatını kaybetmeden yaklaşık 14 saat önce yaptığı paylaşım yürekleri yaktı. Fotoğrafın altına yapılan, "Son fotoğrafı olacağını kim bilebilirdi ki." yorumu boğaz düğümledi. Birçok kişi fotoğrafın altına başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

BAŞÜSTÜ ÇAKILDI...
BU arada uçağın düştüğü tarlanın sahibi olan Ali Çoban (66), o anı anlattı: "Evime 200 metre uzakta bir bahçedeydim. Uçağın süzüldüğünü gördüm. Başüstü yere çakıldı, tarlama düştü. Hemen olay yerine koştum. Benzin kokuyordu. Benzin kokusunu alınca patlama olma ihtimaline karşılık kimseyi yaklaştırmadım. Hemen ekiplere haber verdim. Jandarma ekipleri 7-8 dakika içerisinde geldi."

Bu arada uzmanlar bir pilot adayının 230 saat uçuşu tamamladıktan sonra pilot olmaya hak kazandığını söyledi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Berfu Hatipoğlu, mesleği gereği dünyada bir çok ülkeyi gezmişti. Ondan geriye hayat dolu bu fotoğraflar kaldı.

