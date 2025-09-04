İBB soruşturmalarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin çevresinde 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in oturduğu evin önüne motosikletle giderek sokakta görevli koruma polislerine Başsavcının evine gelip gelmediğini soran motosikletli 2 kişi aynı yerden 15 dakika sonra tekrar geçince dün gece kuşku üzerine gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Eylül saat 00.00'da motosikletli Taylan Ç.(22) ve Emir K.(22) adlı 2 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Sarıyer'deki evinin önündeki görevli bulunan koruma polisine, "Savcı geldi mi?", "Savcı ne zaman gelir?" şeklinde sorular yönelterek daha sonra buradan uzaklaşmış, iddiaya göre şüpheliler 15 dakika sonra tekrar Başsavcının evinin önünden geçince gözaltına alınmıştı.



2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılar adliyeye sevk edildi. Taylan Ç. ve Emir K. adlı her iki şüphelinin de suç kaydı olduğu tespit edilirken, zanlıların terör suçundan herhangi bir kaydının çıkmadığı öğrenildi.