Başkan Erdoğan'dan katil Netanyahu'ya: ''Gaddara, kafire asla seyirci kalamayız''

Başkan Erdoğan, katil Netanyahu’ya sert tepki gösterdi. Erdoğan, ''Şu anda Filistin’de olan, bu Netanyahu denilen gaddara, kafire asla seyirci kalamayız.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı"nda konuştu.

Erdoğan, "Müslümanlar olarak arzı bir kandil gibi aydınlatan müstesna doğumun yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Leylei Mevlid'in ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Erdoğan şöyle devam etti: ''Peygamber efendimizin aile hayatını daha fazla örnek almalıyız. Şu anda bizleri, ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bağ, Muhammedi bir muhabbet bağıdır. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa, gönlümüz, aklımız, ruhumuz oradadır. Tüm müslümanları bir bedenin azaları, bir tarağın dişleri, bir binanın tuğlaları olarak görürüz. Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır. Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyımına asla seyirci kalamayız. Bugün çekilen çileler bitecek, zulmün karanlığı yerini adaletin gönüllerimizi ısıtan güneşine bırakacaktır.''

Erdoğan, "Dünya hayatında insanın kendisini tanıma bulma ve bilme serüvenine kılavuzluk edecek hiç şüphesiz Resulallah efendimizdir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkan Erdoğan'a kitaplar takdim etti.

