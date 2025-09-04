PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 17.00'de bir araya geleceği bildirildi. Ziyaretin gündemine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken görüşmenin Bahçeli'nin konutunda olacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Erdoğan-Bahçeli bir araya gelecek


GÖRÜŞME BAHÇELİ'NİN KONUTUNDA

Görüşmenin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceği bildirildi.

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli (AA)Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli (AA)

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Ziyaretin gündemine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İki liderin özellikle iç ve dış politikadaki güncel gelişmeleri ele alması bekleniyor.

Bilindiği gibi Erdoğan ile Bahçeli'nin buluşmaları, Cumhur İttifakı'nın siyasi gündemi ve yaklaşan süreçlere dair atılacak adımlar açısından yakından takip ediliyor.

İki isim son olarak 26 Ağustos'ta Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda bir araya gelmişti.

Malazgirtte 1071 ruhu! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve komuta kademesinden birlik karesiMalazgirtte 1071 ruhu! Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve komuta kademesinden birlik karesi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | Hangi senaryolar konuşuluyor?
Vakıf Katılım
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Adliyeye sevk edilen katilin ilk ifadesi ortaya çıktı: 150 bin TL detayı
Türk Telekom
Müge Anlı'da sır ölüm! Birol Dovanbek'in ölümünde yeni detaylar | Babanın kullandığı ilaçlar, yataktaki sehpa
Bozuk ET BANKASI! Kıyma makinesiyle akılalmaz düzenek: Ruhsatı iptal edildi
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Özgür Özel "balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın" demişti! Dalga konusu olan Özel'in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!