Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Erdoğan-Bahçeli bir araya gelecek



GÖRÜŞME BAHÇELİ'NİN KONUTUNDA



Görüşmenin Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceği bildirildi.

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli (AA)

MASADA HANGİ KONULAR VAR?



Ziyaretin gündemine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İki liderin özellikle iç ve dış politikadaki güncel gelişmeleri ele alması bekleniyor.

Bilindiği gibi Erdoğan ile Bahçeli'nin buluşmaları, Cumhur İttifakı'nın siyasi gündemi ve yaklaşan süreçlere dair atılacak adımlar açısından yakından takip ediliyor.

İki isim son olarak 26 Ağustos'ta Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda bir araya gelmişti.