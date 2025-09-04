PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan: ''Suriye'de olanları dikkatle takip ediyoruz''

Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, “Odak kaymamalı. Sürecin nihayete ermesini önemsiyoruz. Algıya değil, gerçeğe odaklanmalıyız.” dedi.

Başkan Erdoğan: ''Suriye’de olanları dikkatle takip ediyoruz''

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefinde odak kaymaması gerektiğini belirterek, "Süreci yakından izliyoruz, hem Meclis'te kurulan komisyonu hem de Suriye'de olanları dikkatle takip ediyoruz. Nihayete erdirilmesini önemsiyoruz" dediği öğrenildi.

Erdoğan, algının gerçeğin önüne geçtiği bir dünya olduğunu hatırlatarak, "Biz de iletişimimizi sosyalde konvansiyonel medyada ve vatandaşla ilişkide iyi yapmalıyız çok daha fazla görünürlük sağlamalıyız boşluk bırakmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda ekonomik sorunlar da değerlendirildi. Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi gelir gruplarına göre vatandaşın maaşının ne kadarını temel ihtiyaçlara ne kadarına kiraya vb. ihtiyaçlarına harcadığına yönelik kapsamlı bir sunum yaptı. Gıda, ulaştırma ve kira fiyatlarının enflasyon sepetinin yüzde 55'ini oluşturduğu tespiti yapıldı. Et fiyatlarına dikkat çekildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşla iletişimi, sosyal medyada ve sahada iyi kurmalıyız." dedi.

