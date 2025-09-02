PODCAST CANLI YAYIN

Ege’de kelepçeli Türk mahkum gemiden kaçtı: 4 Yunan polisi gözaltında

Ege Denizi’nde Midilli’den Atina’ya götürülürken denize atlayan 32 yaşındaki Türk mahkumun kaçışı, gemideki yolcular ve polisler arasında paniğe neden oldu. Olay sonrası sorumlu 4 Yunan polisi gözaltına alınırken, kaçışın nasıl gerçekleştiği soruşturuluyor.

Giriş Tarihi:
Ege’de kelepçeli Türk mahkum gemiden kaçtı: 4 Yunan polisi gözaltında

Ege Denizi'nde mahkumları Atina'ya götüren gemideki 32 yaşındaki Türk mahkum, denize atlayıp kaçtı. Sakız ve Midilli arasında meydana gelen olayda dört polisin bulunduğu gemi seyir halinde iken güvertede bulunan ve 7 Temmuz 2025 tarihinde göçmen kaçakçılığından Midilli Adası'nda tutuklanan Türk mahkum aniden denize atlayınca panik yaşandı. Olayı fark eden polisler gemi kaptanına haber verdi, sahil güvenlik ekipleri alarma geçirildi. Ama mahkum çoktan gözden kaybolmuştu.

Olay anına ait görüntüler, Yunan ANT1 televizyonu tarafından yayımlandı. Görüntülerde, gemideki yolcuların kaçış anını izlediği, bazı yolcuların video kaydı yaptığı ve Türk tutukluyu gözden kaybetmemek için spot ışıklarıyla bölgeyi aydınlattığı görülüyor. ANT1 televizyonu, daha sonra getirilen yayın yasağı nedeniyle görüntüleri haberinden kaldırdı.

4 YUNAN POLİSİ GÖZALTINDA
Mahkumun Midilli'den Atina'daki Korydallos Cezaevi'ne naklinden sorumlu dört polis memuru, olay sonrası savcılık emriyle gözaltına alındı. Polisler arasında üç özel güvenlik görevlisi ve bir baş gardiyan yardımcısı bulunuyor. Yunan polisi, mahkumun kelepçeli haldeyken nasıl kaçmayı başardığını araştırıyor.

BÖYLE KAÇTI

Tutuklu Türk, geminin alt katında, dört polis memurunun gözetiminde ve kelepçeli halde uyuyordu. Aniden ayağa kalkarak koşmaya başladı. Kaçış sırasında gemide bulunan bir yolcunun güverte kapısını açması, tutuklunun o noktaya ulaşarak denize atlamasını mümkün kıldı. Kaçan şahıs, 7 Temmuz'da Midilli Liman İdaresi tarafından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Gözleri Karadeniz
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu | Vatandaş isyan ediyor
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Cimbom'dan dev kaleci operasyonu: Uğurcan Çakır 36 milyon Euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan af açıklaması: Herhangi bir çalışma söz konusu değil
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
Fenerbahçe yıldız futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı
Son dakika... İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Hilal Özdemir cinayeti infial oldu: Uzmanı olayın altında yatan gerçekleri TAKVİM'e açıkladı!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi
3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu'da Yeşil Vatan savunması | 5 gözaltı
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya: 3-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
Beşiktaş Vaclav Cerny'i duyurdu! Çek yıldız İstanbul'a geldi
MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! Elebaşı tutuklandı bin 250 internet sitesi kapatıldı