Ege’de kelepçeli Türk mahkum gemiden kaçtı: 4 Yunan polisi gözaltında

Ege Denizi'nde mahkumları Atina'ya götüren gemideki 32 yaşındaki Türk mahkum, denize atlayıp kaçtı. Sakız ve Midilli arasında meydana gelen olayda dört polisin bulunduğu gemi seyir halinde iken güvertede bulunan ve 7 Temmuz 2025 tarihinde göçmen kaçakçılığından Midilli Adası'nda tutuklanan Türk mahkum aniden denize atlayınca panik yaşandı. Olayı fark eden polisler gemi kaptanına haber verdi, sahil güvenlik ekipleri alarma geçirildi. Ama mahkum çoktan gözden kaybolmuştu.

Olay anına ait görüntüler, Yunan ANT1 televizyonu tarafından yayımlandı. Görüntülerde, gemideki yolcuların kaçış anını izlediği, bazı yolcuların video kaydı yaptığı ve Türk tutukluyu gözden kaybetmemek için spot ışıklarıyla bölgeyi aydınlattığı görülüyor. ANT1 televizyonu, daha sonra getirilen yayın yasağı nedeniyle görüntüleri haberinden kaldırdı.

4 YUNAN POLİSİ GÖZALTINDA

Mahkumun Midilli'den Atina'daki Korydallos Cezaevi'ne naklinden sorumlu dört polis memuru, olay sonrası savcılık emriyle gözaltına alındı. Polisler arasında üç özel güvenlik görevlisi ve bir baş gardiyan yardımcısı bulunuyor. Yunan polisi, mahkumun kelepçeli haldeyken nasıl kaçmayı başardığını araştırıyor.

BÖYLE KAÇTI

Tutuklu Türk, geminin alt katında, dört polis memurunun gözetiminde ve kelepçeli halde uyuyordu. Aniden ayağa kalkarak koşmaya başladı. Kaçış sırasında gemide bulunan bir yolcunun güverte kapısını açması, tutuklunun o noktaya ulaşarak denize atlamasını mümkün kıldı. Kaçan şahıs, 7 Temmuz'da Midilli Liman İdaresi tarafından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.