Hayata gitar sayesinde tutundu

Anne karnında omurilik açıklığı teşhisiyle 11 yılda 12 ameliyat olan Zeynep Yıldırım (12), müzikle hayata tutundu. Zeynep, “Hayattan hiçbir zaman ümidimi kesmedim. Ailem ve arkadaşlarım hep arkamda durdu. Hayallerimi sürekli büyüttüm” diyor...

Hayata gitar sayesinde tutundu

İstanbul'da yaşayan Orhan Gazi ve Meryem Yıldırım çiftinin tek çocukları Zeynep Yıldırım'a, anne karnındayken omurilik açıklığı (spina bifida) teşhisi kondu. Doktorların 'Yaşamaz, yaşasa dahi birçok farklı hastalığa yakalanır' uyarılarına rağmen Zeynep Yıldırım, kızlarını dünyaya getirdi. Zeynep, ardından 20 günde 2 farklı ameliyat geçirdi. 4 aylıkken ayak düzeltme, 2, 6 ve 9 yaşlarında toplam 8 kez kalça düzeltme, 1 kez mesane ameliyatı oldu. 10 kez negatif basınçlı yara tedavisi gördü. Zeynep Yıldırım, tüm olumsuzluklara rağmen hayata küsmedi. Geçen yıl ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşındı. Kentte, Kocasinan Belediyesi'ne ait Çocuk Kulübü'nde müzik kursuna giden Zeynep Yıldırım, çocukluktan beri hayalini kurduğu gitar çalmayı öğrendi. Zeynep, "Hayata hiçbir zaman küsmedim. Kendimi eve tıkamıyorum. Ailem ve arkadaşlarım hep arkamda durdu. Hayallerimi sürekli büyüttüm. Müziği ve gitar çalmayı çok seviyorum. Gitaristler gibi profesyonel olarak gitar çalmayı hedefliyorum. Gitar çaldığımı görenler profesyonel biri gibi çaldığımı söylüyor. Bu beni daha da motive ediyor" ifadelerini kullandı.

