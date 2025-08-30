PODCAST CANLI YAYIN

Türk Hava Yolları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bir kampanya ile yolcularını sevindirdi. Yurt içi uçuşlarda 1.030 TL’den başlayan bilet fiyatlarıyla seyahatler daha ekonomik hale geliyor. Kampanya, farklı tarihler ve güzergah seçenekleriyle tatil planı yapanlara avantaj sağlıyor. İşte Zafer Bayramı’na özel indirimli bilet kampanya detayları…

THY’den 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel kampanya: Yurt içi uçuşlarda 1.030 TL’den başlayan biletler! İşte tarihler ve rotalar…

30 Ağustos'u fırsata çevirmek isteyenler için THY'den indirim müjdesi geldi. Zafer Bayramı kapsamında yurt içi uçuşlarda özel fiyatlar sunulurken, biletler 1.030 TL'den başlayan rakamlarla satışa çıktı. Kampanya, bayram tatilini hem uygun hem de konforlu bir şekilde değerlendirmek isteyenler için ideal seçenekler sunuyor. İşte kampanya tarihleri ve güzergahları…

THY'DEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NA ÖZEL KAMPANYA

Türk Hava Yolları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı fırsata dönüştürmek isteyen yolcular için yurt içi uçuşlarında özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında bilet fiyatları 1.030 TL'den başlıyor.

BİLET SATIŞ VE UÇUŞ TARİHLERİ

Kampanyadan yararlanmak isteyenler biletlerini 30-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında satın alabilecek. Uçuşlar ise 1 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Ancak 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasındaki seferler kampanya kapsamında değil.

HANGİ ROTALAR VE SINIFLAR DAHİL?

Kampanya yalnızca İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı Türk Hava Yolları Economy Class yurt içi, tek yön ve direkt uçuşlarda geçerli. KKTC Ercan Havalimanı seferleri, Sabiha Gökçen çıkışlı/varışlı uçuşlar, codeshare ve AJet uçuşları kampanyaya dahil değil.

  • EcoFly Ücret Sınıfı: Tüm yurt içi uçuşlarda 1.030 TL
  • ExtraFly Ücret Sınıfı: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatlarında 1.680 TL, diğer rotalarda 1.580 TL
  • PrimeFly Ücret Sınıfı: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir hatlarında 1.880 TL, diğer hatlarda 1.780 TL

Kampanyalı biletler toplam 125.000 koltuk ile sınırlı. EcoFly sınıfındaki biletlerde değişiklik veya iptal yapılamıyor.

SATIN ALMA VE REZERVASYON KOŞULLARI

Biletler THY çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden alınabiliyor. Seyahat acentelerinden yapılan alımlarda fiyat farklılıkları olabilir. Rezervasyon ve biletleme işlemleri aynı anda tamamlanmalı; aksi durumda kampanya fiyatı geçerli olmuyor.

Kampanya diğer indirimlerle birleştirilemiyor ve grup rezervasyonları için geçerli değil. THY, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutuyor.

