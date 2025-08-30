THY’den 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel kampanya: Yurt içi uçuşlarda 1.030 TL’den başlayan biletler! İşte tarihler ve rotalar…

30 Ağustos'u fırsata çevirmek isteyenler için THY'den indirim müjdesi geldi. Zafer Bayramı kapsamında yurt içi uçuşlarda özel fiyatlar sunulurken, biletler 1.030 TL'den başlayan rakamlarla satışa çıktı. Kampanya, bayram tatilini hem uygun hem de konforlu bir şekilde değerlendirmek isteyenler için ideal seçenekler sunuyor. İşte kampanya tarihleri ve güzergahları…
THY'DEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NA ÖZEL KAMPANYA
Türk Hava Yolları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı fırsata dönüştürmek isteyen yolcular için yurt içi uçuşlarında özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında bilet fiyatları 1.030 TL'den başlıyor.
BİLET SATIŞ VE UÇUŞ TARİHLERİ
Kampanyadan yararlanmak isteyenler biletlerini 30-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında satın alabilecek. Uçuşlar ise 1 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Ancak 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasındaki seferler kampanya kapsamında değil.