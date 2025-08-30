THY’den 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel kampanya: Yurt içi uçuşlarda 1.030 TL’den başlayan biletler! İşte tarihler ve rotalar…

Kampanyalı biletler toplam 125.000 koltuk ile sınırlı. EcoFly sınıfındaki biletlerde değişiklik veya iptal yapılamıyor.

Kampanya yalnızca İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı Türk Hava Yolları Economy Class yurt içi, tek yön ve direkt uçuşlarda geçerli. KKTC Ercan Havalimanı seferleri, Sabiha Gökçen çıkışlı/varışlı uçuşlar, codeshare ve AJet uçuşları kampanyaya dahil değil.

AA

SATIN ALMA VE REZERVASYON KOŞULLARI

Biletler THY çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden alınabiliyor. Seyahat acentelerinden yapılan alımlarda fiyat farklılıkları olabilir. Rezervasyon ve biletleme işlemleri aynı anda tamamlanmalı; aksi durumda kampanya fiyatı geçerli olmuyor.

Kampanya diğer indirimlerle birleştirilemiyor ve grup rezervasyonları için geçerli değil. THY, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutuyor.