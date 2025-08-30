PODCAST CANLI YAYIN

Diyanet İşleri Başkanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Bir milletin mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin ilanı olmuştur

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında bir mesaj paylaştı. Başkanlığın mesajında, " "Bu şanlı zafer, aynı zamanda hürriyetine meftun bir milletin vatanından, bayrağından, dininden, mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin de ilanı olmuştur" ifadelerine yer verildi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelesinin bütün kahramanları şükran ve minnetle yad edildi.

Giriş Tarihi:


Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkanlıktan yayımlanan mesajda, aziz milletin büyük bir cesaretle mücadele vererek tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü idrak etmenin onur ve heyecanının yaşandığı vurgulandı.

Bu onurlu günde vatanın, bayrağın, hürriyetin ve mukaddes değerlerin uğruna canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıralarının bir kez daha iftiharla yad edildiği belirtilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Müşterek hafızamızda müstesna bir yeri olan 30 Ağustos Zaferi, asil milletimizin asla esir edilemeyeceğinin en berrak sembolüdür. Bundan bir asır önce, vatan topraklarını işgal etmeye gelen sömürge kuvvetlerine karşı sarsılmaz bir imanla direnen aziz milletimiz, bu topraklarda ilelebet özgürce yaşayacağını şanlı bir zaferle tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük zorluklar ve imkansızlıklar içinde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yekvücut olarak kahramanca mücadele eden milletimiz, kazandığı zaferle adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu şanlı zafer, aynı zamanda hürriyetine meftun bir milletin vatanından, bayrağından, dininden, mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin de ilanı olmuştur. Bilinmelidir ki her karışı şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklar, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde ezan sesleriyle ilelebet bizlere vatan olmaya devam edecektir."

"HER DAİM MİLLETİMİZİN HUZUR VE REFAHI İÇİN ÇALIŞMAK ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZDENDİR"
Büyük bir iftiharla bayrama dönüştürdükleri 30 Ağustos Zaferi'nin bugüne dair kendilerine önemli görev ve sorumluluklar yüklediğine işaret edilen mesajda, "Bu manada en temel görevimiz, istiklal mücadelesinin niçin yapıldığını ve zaferin nasıl elde edildiğini bütün yönleriyle okumak, tarihin dönüm noktalarından biri olan bu şanlı zaferin arka planındaki yüksek inancı, ruhu ve şuuru her daim diri tutmaktır. Bununla birlikte ecdadımızın uğruna mücadele verdiği değerleri yaşatarak nesillerimize aktarmak, birlik-beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek ve her daim milletimizin huzur ve refahı için çalışmak da önemli görevlerimizdendir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarının şükran ve minnetle yad edildiği mesajda, "Geçmişten bugüne vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar eylemesini Yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

