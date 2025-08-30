30 AĞUSTOS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2025? Bugün metro, vapur, tramvay, metrobüs bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2025'te toplu taşıma ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul ve Ankara'da bugün metro, metrobüs, tramvay, vapur ve İETT otobüsleri ücretsiz mi sorusu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki 30 Ağustos'ta otobüsler ücretsiz mi? İşte konuya dair bilgiler…
30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Zafer Bayramı nedeniyle 30 Ağustos günü Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak. Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatları olan Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro hattı, vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.
30 AĞUSTOS'TA HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI BEDAVA?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı. İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro hattı; Ankara'da Başkentray; İzmir'de ise İZBAN gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
Belediyelere ait otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İETT, EGO ve ESHOT hatlarıyla ilgili gelişmeler, yerel yönetim duyuruları üzerinden takip edilecek.