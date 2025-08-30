PODCAST CANLI YAYIN

30 AĞUSTOS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2025? Bugün metro, vapur, tramvay, metrobüs bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. 2025 yılında 30 Ağustos’ta metro, metrobüs, tramvay, vapur ve İETT otobüsleri ücretsiz mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerdeki toplu taşıma, bayram coşkusuna katılımı kolaylaştırmak ve halkın ulaşımını rahatlatmak amacıyla özel düzenlemelerle hizmet veriyor. Peki bugün (30 Ağustos Cumartesi) otobüsler ücretsiz mi 2025? İşte detaylar…

Giriş Tarihi:
30 AĞUSTOS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2025? Bugün metro, vapur, tramvay, metrobüs bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2025'te toplu taşıma ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul ve Ankara'da bugün metro, metrobüs, tramvay, vapur ve İETT otobüsleri ücretsiz mi sorusu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki 30 Ağustos'ta otobüsler ücretsiz mi? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Zafer Bayramı nedeniyle 30 Ağustos günü Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak. Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatları olan Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro hattı, vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

30 AĞUSTOS'TA HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI BEDAVA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı. İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro hattı; Ankara'da Başkentray; İzmir'de ise İZBAN gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Belediyelere ait otobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İETT, EGO ve ESHOT hatlarıyla ilgili gelişmeler, yerel yönetim duyuruları üzerinden takip edilecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA EGO OTOBÜSLERİ, METRO VE ANKARAY ÜCRETSİZ

EGO Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü, Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyor. EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray, sabah 06.00'dan gece 23.59'a kadar vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sunacak.

Bu tarihte otobüsler mevcut Cumartesi tarifesiyle çalışmaya devam edecek. Hareket saatleri ve güzergâh bilgilerine ise EGO CEP'TE mobil uygulaması üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ANTALYA'DA 30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Antalya'da toplu taşımada özel bir uygulama hayata geçiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bayram günü resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayını ücretsiz hizmete açarak vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak. 30 Ağustos Cumartesi günü belediyeye ait bu toplu taşıma araçları, bayram coşkusuna katılmak isteyen herkes için ücretsiz olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de | CANLI YAYIN
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: "Sadece savaş zamanlarında böylesi olur”
Koza Altın
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidir
250 milyon euroluk kriz! | Takvim Jose Mourinho'nun ayrılığının perdesini araladı!
Yasin 105 devrede! İsrail Gazze’de topyekün işgale başladı Kassam’dan soykırımcılara büyük darbe geldi
Azmin adı: Zafer! İmanla yazılan destan
Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat
Galatasaray 4'te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı
Miami'de hayatını kaybetmişti! Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümünde yeni detay | "Ağır ilaçlar neden olmuş olabilir"
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?
ABD Temyiz Mahkemesi’nden Donald Trump’a gümrük tarifesi freni: Yetkisini aştı!
AK Parti Sözcüsü Çelik İsrailli aşırı sağcı bakana sert tepki gösterdi
Halit Yukay'ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi'nde 16 dakikalık sır...
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Bu kaçıncı... 8 yılda tazminat üstüne tazminat | Yerine kim gelecek? | Ali Koç'a tepki
Keloğlan’ın Cankız’ının kim olduğunu ilk kez duyan küçük dilini yuttu! Meğer Arka Sokaklar’da Gamze Özçelik ile...