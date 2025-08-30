30 AĞUSTOS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2025? Bugün metro, vapur, tramvay, metrobüs bedava mı?

(Kaynak: AA)

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA EGO OTOBÜSLERİ, METRO VE ANKARAY ÜCRETSİZ

EGO Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü, Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyor. EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray, sabah 06.00'dan gece 23.59'a kadar vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sunacak.

Bu tarihte otobüsler mevcut Cumartesi tarifesiyle çalışmaya devam edecek. Hareket saatleri ve güzergâh bilgilerine ise EGO CEP'TE mobil uygulaması üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.