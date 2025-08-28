Kapalıçarşı’da 1.2 milyarlık kaçakçılık operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. Kapalıçarşı'da 23 dükkana operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 155 kilo 602 gram ağırlığında bin 359 karat değerli taş, 945 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, ateşli silahlar, 267 parça tarihi eser ele geçirildi. Değerli taşların kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği de ortaya çıktı.

Operasyon sonucunda tarihi eser ve değerli taşların yaklaşık piyasa değerinin ise 1 milyar 250 milyon lira olduğu açıklandı. Operasyonda 40 şüpheli de gözaltına alındı.