Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail uyarısı: Bölge için büyük tehdit

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan İsrail'in yayılmacılığının bölge için büyük bir tehdit olduğunu vurgularken, "İsrail'i durdurma konusunda en fazla aracı olan ABD bunu kullanamıyor" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, katıldığı bir televizyon programında başta Gazze'deki soykırım olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Filistin meselesi dünyanın herhangi bir yerinde devam eden meseleler gibi değil. Cumhurbaşkanı'mızın en başta ortaya koyduğu vizyonu daha ileriye taşıyarak bu meselede mesafeler kat ettik. Bu konuda dünyanın retoriği değişti. Filistin'deki şehitlerin kanı, yeryüzündeki adaletsizliğin değişmesine zemin hazırlayacaktı.

Bu konuda atılan her türlü adım fayda gösteriyor gibi olmasa da orta ve uzun vadede mutlaka etkili olacaktır. Daha profesyonel düşünerek mücadele etmemiz gerekiyor. Geçmişte de çok dram oldu, 1967 savaşları gibi. Biz diyoruz ki tarihten ders çıkaralım. İsrail 67 sınırlarının ilerisine giderek yayılmacılık uyguluyor. Filistin, İslam dünyasının jeostratejik sorunu haline dönüşüyor. İsrail yayılmacılığının bölge için büyük bir tehdit olduğu netlik kazanmıştır.

ABD'NİN İSRAİL-FİLİSTİN POLİTİKALARI
İsrail'i durdurma konusunda en fazla aracı olan ABD bunu kullanamıyor. ABD, kendi değerlerine ters olan ne varsa savunan bir ülkeyi savunma durumuna düşüyor. Amerikan politik sistemi mutlaka kendini sorgulayacaktır. Halktan destek getirmeyeceği kesin. Bu politikaya yalnız belli lobilerden destek gelir.

