Kanadalı foto muhabiri Valerie Zink Reuters’ın Gazze’deki saldırıları meşrulaştırması nedeniyle istifa etti

Kanadalı foto muhabiri Valerie Zink, sekiz yıl boyunca serbest muhabir olarak çalıştığı Reuters ajansından istifa ettiğini duyurdu. Zink, Reuters'ın İsrail'in Gazze'de gazetecilere yönelik sistematik saldırılarını "meşrulaştırmak ve kolaylaştırmakla" suçladı. Çalışmaları New York Times ve Al Jazeera dahil birçok uluslararası basın kuruluşunda yayımlanan Zink, yayınların Gazze'de 246 gazetecinin öldürülmesine zemin hazırladığını söyledi.

