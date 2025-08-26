PODCAST CANLI YAYIN

Üniversite öğrencileri için kiralık daire fiyatları ne kadar? İşte büyük şehirlerde rakamlar

Üniversiteye yerleşen gençler kayıt için gün sayarken, başka şehirlerde okuyacakların barınma telaşı da başladı. İlanlara göre, kiralık evlerde ortalama fiyat İstanbul’da 25 bin, Ankara’da 22 bin, Eskişehir’de 11 bin lira oldu.

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih yapanlar yerleştirmeler kapsamında işlemlere başlayacakları günü beklemeye başlarken; aileler de başka şehirde okuyacak çocukları için bütçe ayarlamalarına başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu şehirlerde gözler yurtların yanı sıra kiralık dairelere çevrildi.

HER BÜTÇEYE GÖRE VAR
İstanbul'da öğrencilere yönelik verilen ilanlarda, en düşük fiyat 3 bin 500 lirayla Esenler'deki bir aparta ait. En pahalısıysa Ataşehir'de 90 bin lira aylık kirası olan 3+1, 120 metrekare daire oldu. Öğrenciye kiralık daireler arasında İstanbul ortalaması ise 25 bin lira seviyesinde gerçekleşti. İlanlarda, Ankara'da en ucuz kiranın 7 bin 500 lira, en yükseğinin ise 55 bin lira olduğu görüldü. Ortalama fiyat ise 22 bin lira seviyelerinde oldu. İzmir'de en ucuz kira 7 bin 500 lirayla Buca'da yer alırken; Karabağlar'da 72 bin liraya kadar yükseldi. Ortalama kira ise 20 bin lira olarak gerçekleşti.

İLLERE GÖRE FARKLI FİYAT
Çanakkale'de en ucuz kira 6 bin 500 lira, en yüksek kira da 35 bin lira olurken, ortalama tutarın 18 bin lira seviyesinde olduğu görüldü. İlanlara göre, öğrenci şehri Eskişehir'de en ucuz kira 7 bin 500 lira olurken, en yüksek kira 27 bin lira çıktı. Ortalaması ise 11 bin lira seviyelerinde gerçekleşti.

