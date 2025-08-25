Ticaret Bakanlığı'ndan kırtasiye ürünlerine denetim! Okulların açılmasına 2 hafta kala tek tek kontrol edildi

Bu kapsamda Ankara'da da bir kırtasiyeye giden ekipler, "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi kapsamında fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yaptı.

Ticaret Bakanlığı'ndan kırtasiye ürünlerine denetim!(AA)

Ekipler başta öğrencilerin sıklıkla kullandığı kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketini inceledi. Ayrıca etiket ve kasa fiyatlarında farklılık olup olmadığı ekipler tarafından kontrol edildi.