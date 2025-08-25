PODCAST CANLI YAYIN

Osmanlı’nın kayıp gemisi Akdeniz'de bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 17. yüzyıla ait gemide 3 binden fazla mermi, tüfek, el bombası ve Osmanlı'nın en büyük pipo koleksiyonunun gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz'de bulunan kayıp Osmanlı gemisiyle ilgili, "Türkiye'de kazısı yapılan ilk ve tek 17. yüzyıl Osmanlı batığında; 30'dan fazla tüfek, 50'den fazla humbara (el bombası), binlerce mermi ve Osmanlı döneminin en büyük pipo koleksiyonu bulundu. Batık, Osmanlı'nın deniz gücü ve ticaretini günümüze taşıyan ilk örnek" dedi. Gemi, 30 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde ahşap kalıntılardan oluşuyor. 3 binden fazla mermi, çok sayıda barutluk, tabanca, kılıç ve hançer bulundu.

