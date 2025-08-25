Eşini katletti! Kayıplara karıştı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 8 Ağustos'ta tartıştığı eşi Tuğba Yurtseven'i evinde pompalı tüfekle öldüren Mustafa Sağlam'dan hala haber alınamadı. Çobanlık yaptığı için ormanlık araziyi ve zorlu şartlarda hayatta kalmayı çok iyi bildiği öne sürülen Sağlam için polis ve jandarma ekipleri seferber oldu. Ekipler, cinayet zanlısı Sağlam'ın olay sonrası kaçtığı günden bu yana geçen 16 gündür bölgede ve ormanlık alanlarda arayışını sürdürüyor.

Katil Mustafa Sağlam, eşini öldürüp kaçmıştı. Zanlı, 16 gündür tüm şehirde didik didik aranıyor!