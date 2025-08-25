Başkan Erdoğan'dan "YKS" mesajı: Genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir mesaj yayınladı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum."