"1 milyon Gazzeli çocuk için hala şansımız var"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a bir mektup gönderdi. Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yazdığı mektubunda vicdani hassasiyetin yansımasını gördüğünü bildirdi. Bu kıymetli duruşu takdirle karşıladığını kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bilhassa bir lider eşi olarak, Ukrayna'daki savaşın yıkıcı etkileri altında yok olan hayatlara, dağılan ailelere ve kimsesiz kalan çocuklara gösterdiğiniz duyarlılık, kalplere umut aşılayan bir girişimdir. 'Sessiz bir kahkahaya mecbur bırakılan' Ukraynalı çocukların neşeli gülüşlerinin geri getirilmesi talebiniz çok anlamlıdır. Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum."



Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a mektup (AA)



MEÇHUL BEBEK

Trump'ın bir mektup da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yazmasının önemli olduğunu belirten Erdoğan şunları aktardı: "BM Çocuk Fonu, 45 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğü Gazze'de, yerin üstünü çocuklar için bir 'cehenneme' yerin altınıysa bir 'çocuk mezarlığına' benzetiyor. Savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan 'meçhul asker' kavramını, bir gün çocuklar için de kullanacağımız aklınıza gelir miydi? Bugün ardında kimsesi kalmamış, adı dahi tespit edilemeyen binlerce Gazzeli çocuğun kefenlerine yazılan 'meçhul bebek' ibaresi vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor. Gazze'de tarih, öksüz ve yetim kalmış küçücük çocukların yaşadıkları tarifsiz acı ve korkularla saçlarına aklar düştüğünü yazıyor."

HALA BİR ŞANSIMIZ VAR

Erdoğan, insani değerleri savunmak, müşterek ilkeleri etrafında kenetlenmek mecburiyetinde olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Ancak o zaman bu vahşet karşısında umutsuzluğa sürüklenen sonraki nesillerin umutlarını besleyebiliriz. Ancak o zaman kahkahaları susturulan çocuklara yeniden neşe kazandırabilmenin ve kalıcı bir barışın ihtimalinden söz edebiliriz. Mektubunuzdaki duyguları bir anne, bir kadın olarak paylaşıyor, aynı umudu Gazze'nin barışa susamış çocukları için de yeşertmenizi diliyorum. Hayatta kalmayı başarmış 1 milyon Gazzeli çocuk için hala bir şansımız var. Vakti çoktan geldi."



Adı dahi tespit edilemeyen binlerce çocuğun kefenlerine yazılan "meçhul bebek" ibaresi, vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor.