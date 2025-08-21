PODCAST CANLI YAYIN

Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Turist hakkında soruşturma

Kapadokya’da bir yabancı turistin Türk bayrağı direğine yaptığı saygısız hareketler tepkiye neden oldu. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’nde yer alan bölgenin önemli sembollerinden Uçhisar Kalesi’nde yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi:
Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Nevşehir Valiliği, inceleme başlatıldığını ifade etti. Açıklamada, "Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden ilimizde (Uçhisar Beldesi) meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, bahse konu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Nevşehir Valiliği açıklaması (X)Nevşehir Valiliği açıklaması (X)

"BAYRAK BİZİM NAMUSUMUZDUR"

Yaşanan olaya AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan da sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışkan, "Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir. Kapadokya'da misafir ettiğimiz turistler her zaman Nevşehir'in misafirperverliğiyle ağırlanmıştır. Ancak milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin değerlerine yapılan hiçbir saygısızlığa müsamaha göstermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Turist hakkında soruşturma (ekran görüntüsü)Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Turist hakkında soruşturma (ekran görüntüsü)

