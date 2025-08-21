PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya trolü tutuklandı

İBB’ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Mahir Gün, 2019-2024 arasında Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarını yönettiğini itiraf etti. DHKP-C’li teröristin kuzeni Utku Doğruyol ile birlikte tutuklanan Gün, soruşturma başladıktan sonra yurtdışına çağrıldığını, sosyal medya hesapları üzerinden oluşturulan “sistem”in farkına geç vardığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya trolü tutuklandı

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarını yöneten Mahir Gün ile Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol tutuklandı.

Gün'ün emniyette ve savcılıkta verdiği adeta itiraf niteliğindeki ifadeler ortaya çıktı. 2019-2024 yılları arasında İBB'nin resmi hesaplarını yönettiğini belirten Gün, "Hesapları yönettiğim süreç içerisinde Medya A.Ş. çalışanıydım. Soruşturma başladıktan sonra Emrah Bağdatlı ile Telegram'dan konuştuk. Beni defaatle İngiltere'ye çağırdı. Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun Trol grubunun başındakilerden olan Utku Doğruyol'un, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni olduğu ortaya çıkmıştı. Doğruyol da tutuklandı.

Gün, X'te yer alan 'Neden Konuşuldu, Süleyman Askeri Bey, Nesil Art, Ekrem Edit, İBB Haber' hesaplarının kendisine ait olduğunu açıkladı. Ekrem Edit hesabını 'hobi amaçlı' açtığını iddia eden Gün, 'Nesil Art' ve 'Neden Konuşuldu' hesaplarında siyasi paylaşım yapmadığını belirterek kendisini kurtarmaya çalıştı.

Gün, "Geçmişini bilmediğim bir SİSTEM'in parçası yapılmaya çalışıldığımı anladım. Okuduğum haberler, soruşturma detayları şekillendikçe burada bir sistemin kurulduğunu anlamıştım." sözlerini vurguladı.

