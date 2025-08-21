PODCAST CANLI YAYIN

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kokain itirafı ses kaydında

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasındaki 1 saat 17 dakikalık ses kaydı dosyaya girdi. Zeynep Kerimoğlu’nun, “Senin çok para harcadığını, kokain kullandığını, kadın-erkek ilişkilerini anlatıyorlar” sözleri üzerine Gökhan Böcek’in “Ne kokaini, ben hayatımda bir sefer içtim. Erkeklerin yanında da içmedim” şeklinde kendini savunduğu tespit edildi. Öte yandan yeni eş Zuhal Böcek’e yapılan testlerde de kokain kullandığı saptandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kokain itirafı ses kaydında

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasında geçtiği değerlendirilen 1 saat 17 dakikalık ses kaydı, yürütülen soruşturma dosyasına girdi.

Kayıtlarda tarafların milyon dolarlık mal paylaşımı üzerinden boşanma pazarlığı yaptığı ve uyuşturucu iddialarının gündeme geldiği dikkat çekti.

Muhittin Böcek-Gökhan Böcek (Takvim Foto Arşiv)Muhittin Böcek-Gökhan Böcek (Takvim Foto Arşiv)

RÜŞVET PARASI ERKEN İSTENİNCE "ZARAR ETTİM" İTİRAFI!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasında geçtiği öne sürülen tapelere göre, tarafların villa ve daireler üzerinden milyonluk pazarlıklar yaptığı ortaya çıktı. Kerimoğlu'nun ısrarlı talepleri nedeniyle Böcek'in rüşvet paralarını erkenden ödemek zorunda kaldığı, bu yüzden de ciddi zarara uğradığını bizzat kendisinin itiraf ettiği kayıtlara geçti.

Görüşmede Gökhan Böcek'in, "Sana vereceğim parayı 100 milyona çıkartacağım" sözleri üzerine Kerimoğlu'nun, "Niye? Gönlünden mi koptu?" dediği, Böcek'in ise "Hayır. Ev değil, para da verebilirsin demedin mi arkadaşım?" yanıtını verdiği dosyaya yansıdı.

Pazarlığın ilerleyen dakikalarında ise rüşvetle bağlantılı dikkat çekici ifadeler yer aldı. Böcek, "Zaten hepsini hesapladığımızda 7-8 milyon doları buluyordu, onu bulduracağım. Bütün evlerle şeyi…" sözlerinin ardından öfkesini gizleyemeyerek, "Şimdi 60 milyon para… Senin yüzünden zarar ettim!" diyerek erken istenen rüşvet paraları nedeniyle uğradığı kaybı açıkça dile getirdi.

CHPli Muhittin Böcekin oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: Biraz gözünüz doysunCHPli Muhittin Böcekin oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: Biraz gözünüz doysun

Kerimoğlu'nun ise, "Bana bir öyle, bir böyle söylüyorsun, ben artık yoruldum" sözleri, milyonluk pazarlıkların aile içi tartışmalara kadar yansıdığını gözler önüne serdi.

"KOKAİN KULLANDIĞINI ANLATIYORLAR"

Tapelerde en dikkat çekici diyaloglardan biri ise uyuşturucu iddiaları oldu.

Zeynep Kerimoğlu'nun, "Senin çok para harcadığını, kokain kullandığını, kadın-erkek ilişkilerini anlatıyorlar" sözleri üzerine Gökhan Böcek'in şu savunmayı yaptığı aktarıldı:

"Ne kokaini, ben hayatımda bir sefer içtim. Erkeklerin yanında da içmedim."

Gökhan Böcek-Zuhal Böcek (Takvim Foto Arşiv)Gökhan Böcek-Zuhal Böcek (Takvim Foto Arşiv)

YENİ EŞ DE KOKAİN KULLANIYOR
Ayrıca Böcek'in yeni eşi Zuhal Böcek'in yapılan testlerinden kıl örneğinde, sistematik olarak uyuşturucu/uyarıcı maddelerden kokain ve metaboliti benzoilekgonin saptandığı da görüldü.

LÜKS YAŞAM VE BOŞANMA KRİZİ
Kayıtlarda tarafların lüks yaşam üzerinden yaptıkları konuşmalar da yer aldı. Kerimoğlu'nun deprem korkusu ve ev bulamama şikâyeti üzerine Böcek'in, "Le Meridyen otel var ya boğaz manzaralı. Oradan sana 1+1 ev tutayım, 6 ay peşin ödeyeyim" teklifinde bulunduğu belirlendi.

Zuhal Böcek'in test sonuçları dava dosyasına girdi (Takvim.com.tr)Zuhal Böcek'in test sonuçları dava dosyasına girdi (Takvim.com.tr)

"BOŞANMIŞ GİBİ YAPALIM"
Boşanma tartışmasında ise Gökhan Böcek'in, "Boşanmayalım, sadece boşanmışız gibi paylaşım yapalım" şeklindeki sözleri kayıtlara geçti.

UYUŞTURUCU VE SKANDAL İDDİALAR DOSYADA
Soruşturma dosyasına giren bu ses kayıtları, milyon dolarlık villa ve daire pazarlıkları, lüks yaşam teklifleri, boşanma ve mal paylaşımı krizleri yanında, en dikkat çekici olarak kokain kullanımı ve kadın ilişkileri iddialarını da gün yüzüne çıkardı.

