Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kokain itirafı ses kaydında

Kayıtlarda tarafların milyon dolarlık mal paylaşımı üzerinden boşanma pazarlığı yaptığı ve uyuşturucu iddialarının gündeme geldiği dikkat çekti.

Muhittin Böcek-Gökhan Böcek (Takvim Foto Arşiv)

RÜŞVET PARASI ERKEN İSTENİNCE "ZARAR ETTİM" İTİRAFI!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski eşi Zeynep Kerimoğlu arasında geçtiği öne sürülen tapelere göre, tarafların villa ve daireler üzerinden milyonluk pazarlıklar yaptığı ortaya çıktı. Kerimoğlu'nun ısrarlı talepleri nedeniyle Böcek'in rüşvet paralarını erkenden ödemek zorunda kaldığı, bu yüzden de ciddi zarara uğradığını bizzat kendisinin itiraf ettiği kayıtlara geçti.

Görüşmede Gökhan Böcek'in, "Sana vereceğim parayı 100 milyona çıkartacağım" sözleri üzerine Kerimoğlu'nun, "Niye? Gönlünden mi koptu?" dediği, Böcek'in ise "Hayır. Ev değil, para da verebilirsin demedin mi arkadaşım?" yanıtını verdiği dosyaya yansıdı.

Pazarlığın ilerleyen dakikalarında ise rüşvetle bağlantılı dikkat çekici ifadeler yer aldı. Böcek, "Zaten hepsini hesapladığımızda 7-8 milyon doları buluyordu, onu bulduracağım. Bütün evlerle şeyi…" sözlerinin ardından öfkesini gizleyemeyerek, "Şimdi 60 milyon para… Senin yüzünden zarar ettim!" diyerek erken istenen rüşvet paraları nedeniyle uğradığı kaybı açıkça dile getirdi.