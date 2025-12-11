PODCAST CANLI YAYIN

Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran plan: "Atacağım şimdi seni"

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın cinayet olduğu şüphesi, ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşti. Tuğyan’ın Güllü’yü “Seni atacağım şimdi” diyerek aşağıya ittiği ve ardından “Hadi görüşürüz bay bay” dediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran plan: "Atacağım şimdi seni"

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, cinayet suçlamasıyla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı.

''Annemi öldür sana ev alacağım!''

Güllü cinayetinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma dosyasına giren çok önemli bilgilere ulaşıldı.

Şarkıcı Güllü (takvim.com.tr)Şarkıcı Güllü (takvim.com.tr)

'ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ'
"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu'nun ifadeleri alınmıştı. Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı. İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı. Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter valizlerle kaçarken (İHA)Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter valizlerle kaçarken (İHA)

VALİZLER BAGAJDAYKEN GÖZALTI

Güllü'nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu, Büyükçekmece'deki Ertürkler Caddesi Akdil Sokak Dolunay Sitesi'nden önceki akşam 21.45'te valizlerle çıktı. İkili, valizleri otomobilin bagajına yükledikleri sırada "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan gözaltına alındı. Ulu'nun babası Arif Ulu'nun da gözaltına alındığı kaydedildi.

Evinin penceresinden kızı tarafından atılmadan önce Güllü'nün son görüntüsü (İHA)Evinin penceresinden kızı tarafından atılmadan önce Güllü'nün son görüntüsü (İHA)

GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN KAÇACAKLARDI

Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurt dışına çıkmayı planladıklarına ilişkin bilginin teyit edildiğini, güzergâh analizinin bu doğrultuda yapıldığını açıkladı. Soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporları, ses kayıtları ve teknik takip bulgularında olayın "tasarlayarak kasten öldürme" kapsamında değerlendirilmesine olanak sağlayan kuvvetli ve somut deliller elde edildiği, dosyada gizli tanık bulunmadığı, soruşturmanın tamamen somut deliller üzerine kurulduğu ifade edildi. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, şüpheliler Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu valizleri ile kaçarken (İHA)Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu valizleri ile kaçarken (İHA)

ARKADAŞ EVİNDE KALDILAR

Yurt dışına kaçmaya çalışan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun yakalanmadan önce hazırladıkları valizlerle binadan çıkış anlarına ilişkin kamera kayıtlarına ulaştı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, Gülter ve Ulu ile ev sahibi genç kızın ellerinde bavulla binadan ayrıldıkları görüldü. Sabah'tan Semih Kara'nın haberine göre Güllü'nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu'nun birkaç hafta önce Büyükçekmece'deki binaya geldiği ve burada ikamet eden arkadaşlarının yanında kaldıkları belirtildi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu (İHA)Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu (İHA)

ADIM ADIM TAKİP

Ses kayıtlarını inceleme sonucunun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasının ardından Gülter ile Ulu, teknik ve fiziki takibe alındı. Operasyondan iki gün önce Güllü'nün kızı Gülter'in İstanbul Büyükçekmece'de bir kız arkadaşının evinde, Ulu'nun ise Yalova'da kaldığı belirlendi. Bir gün önce ise Gülter özel bir araçla Yalova'ya giderek Ulu ile buluştu. Ertesi gün aynı araçla yeniden İstanbul Büyükçekmece'ye döndüler. Saatler süren bekleyiş, soruşturma birimlerinde firarın artık kesinleştiği değerlendirmesini güçlendirdi. Gülter ve Ulu'nun firar hazırlığının netleşmesi üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatıyla ekipler operasyon için harekete geçti ve ikiliyi kaçmak üzereyken yakaladı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter kaçarken (İHA)Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter kaçarken (İHA)

ANNESİNE SON SÖZÜ 'HADİ GÖRÜŞÜRÜZ' OLDU

Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde bir gerçek daha ortaya çıktı. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de girdi.

Güllünün kızı Tuğyan Ülkem Gülterden dikkat çeken hamle! Kamera iddialarının ardından geldiGüllünün kızı Tuğyan Ülkem Gülterden dikkat çeken hamle! Kamera iddialarının ardından geldi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran plan: "Atacağım şimdi seni"
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylar
Casper
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Borçlanma ve ihya tutarlarında çifte artış! Erken başvuran avantajlı olacak
Ekononominin kalbi Turkuvaz'da atacak: 5. Finansın Geleceği Zirvesi ve 13. Para Sohbetleri Zirvesi için geri sayım
Türk Telekom
42 milyonluk davaya ünlüler dahil oldu! Bocelli’den Crawford’a 13 isim Eva Cavalli için konuştu
Bahis soruşturmasında şok detay: 'Abi 5 bin atar mısın? Bodrum’a basayım!'
Torba yasa geliyor: Emeklilik, maaş, prim, vergide yeni reformlar yolda! İşte tüm maddeler
Son dakika: 2025'in üçüncü indirimi: Fed yılın son faiz kararını açıkladı
idefix
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK Toplantısı sona erdi! Yazılı açıklamada KKTC ve aile vurgusu
Kuruluş Orhan’da zorunlu ittifak! Orhan Bey ve Flavius aynı cephede savaşıyor
CHP'li İBB'den mezarlık ücretine yüzde 200 İSPARK'a yüzde 33,3 zam talebi!
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun: 5 şüpheli tutuklandı
Çıplak ceset kafaları karıştırmıştı! Anne Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni belli oldu
Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır'dan girdi Ekosistem'den çıktı | "Kral çıplak dedim başka bir şey demedim"
Fenerbahçe'den sağ kanat için sürpriz transfer! Bu sezon golü yok
CHP ve 'SİSTEM'in medyasında "TAKVİM" hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?