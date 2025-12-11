İzmir'de 23 bin işçi iş bıraktı! CHP'li belediye çalışanın hakkını ödemek yerine disiplin süreci başlattı

İzmir'li işçilerden çıplak ayaklı protesto (İHA)

'KİMSE BİZE SAHİP ÇIKMADI'

Grup adına basın açıklamasını okuyan DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, günlerdir eylem yapmalarına rağmen CHP'li milletvekillerini yanlarında göremediklerini belirterek "Bugün 3. günümüz; hâlâ bir iletişim yok, hâlâ o masa kurulmuyor. Buna istinaden dün itibarıyla kurumları gezerek bu mücadelemize destek verilmesi yönünde ziyaretlerde bulunmaya başladık. Dün Tabip Odası'nı ziyaret ettik. Bugün Baro Başkanımızı ve TMMOB'u ziyaret edeceğiz. İzmir'deki milletvekillerimizin de aslında bu mücadelenin başlamadan önce buraya gelip seçmenlerine, üyelerine, emekçiye destek vermesi gerekir. Ancak bu saate kadar İzmir'den seçilen hiçbir milletvekilimiz ne bizleri aradı ne de bu mücadeleye gelip bir omuz attı. Biz, Meclis'teki üyelerimizin sesimizi duyurmasını istiyoruz. Biz mücadeleden kaçınan bir yapı değiliz. Eylem programımız belli. Hep söylüyoruz; çocuklarına harçlık veremiyorlar, elektrik-su faturalarını ödeyemiyorlar. Bu mağduriyet ortadan kaldırılmadığı takdirde bu mücadele bitmeyecek" ifadelerini kullandı.