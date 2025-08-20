Trump ve Putin'den barış sinyali: Gözler üçlü zirvede, Macron Türkiye'yi işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rus Lider Putin ile Alaska'daki zirvenin ardından, Avrupalı liderleri de Beyaz Saray'da ağırladı. Ukrayna-Rusya barışı masaya yatırıldı. Trump, zirve sırasında Putin'i aradı. Zelenski ile Putin'in önümüzdeki haftalarda bir araya gelebileceklerini açıkladı.

Gözler bu zirvenin yapılacağı yere çevrilmişken, Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'yi işaret eden bir açıklama yaptı. Macron, Ukrayna'da barışın sağlanması için gerçekleştirilecek olası üçlü zirvenin ardından, Avrupalılar'ın ve Türkiye'nin katılımıyla yeni bir 4'lü görüşme yapılmasından yana olduğunu vurguladı.

Macron, yapılması planlanan Trump-Putin-Zelenski zirvesinin ardından, Ukrayna- Rusya- ABTürkiye toplantısını önerdi.