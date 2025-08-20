PODCAST CANLI YAYIN

Trump ve Putin'den barış sinyali: Gözler üçlü zirvede, Macron Türkiye'yi işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'daki Putin zirvesinin ardından Avrupalı liderlerle Beyaz Saray’da Ukrayna-Rusya barışını görüştü. Zirvede Putin’i telefonla arayan Trump, Zelenski ile Rus liderin yakında bir araya gelebileceğini açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, olası üçlü zirvenin ardından Türkiye ve Avrupa’nın dahil olacağı dört taraflı yeni bir barış görüşmesini gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rus Lider Putin ile Alaska'daki zirvenin ardından, Avrupalı liderleri de Beyaz Saray'da ağırladı. Ukrayna-Rusya barışı masaya yatırıldı. Trump, zirve sırasında Putin'i aradı. Zelenski ile Putin'in önümüzdeki haftalarda bir araya gelebileceklerini açıkladı.

Gözler bu zirvenin yapılacağı yere çevrilmişken, Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'yi işaret eden bir açıklama yaptı. Macron, Ukrayna'da barışın sağlanması için gerçekleştirilecek olası üçlü zirvenin ardından, Avrupalılar'ın ve Türkiye'nin katılımıyla yeni bir 4'lü görüşme yapılmasından yana olduğunu vurguladı.

Macron, yapılması planlanan Trump-Putin-Zelenski zirvesinin ardından, Ukrayna- Rusya- ABTürkiye toplantısını önerdi.

