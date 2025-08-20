Son dakika: Başkan Erdoğan Putin'le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.
Kremlin, görüşmenin detaylarını duyurdu. Buna göre; Ukrayna çerçevesindeki son durum ele alındı.
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü!
PUTİN, ALASKA'YI ANLATTI
Rus lider Putin, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarına ilişkin Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdi. Putin, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasındaki İstanbul görüşmelerine sağladığı desteği yineleyip bu desteği takdir etti.
İKİLİ İLİŞKİLER VE TİCARET
Kremlin, görüşmenin detaylarını duyurdu. Buna göre; Ukrayna çerçevesindeki son durum ele alındı.
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü!
PUTİN, ALASKA'YI ANLATTI
Rus lider Putin, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarına ilişkin Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdi. Putin, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasındaki İstanbul görüşmelerine sağladığı desteği yineleyip bu desteği takdir etti.
İKİLİ İLİŞKİLER VE TİCARET
Görüşmede ayrıca, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini masaya yatırıldı. Liderler, kişisel temasların devamı konusunda anlaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE HAZIR
Öte yandan Alaska'daki Trump-Putin zirvesi sonrası Başkan Erdoğan, "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" mesajı vermişti.
Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:
ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.
Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz.
Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.