Son dakika: Başkan Erdoğan Putin'le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna

Başkan Erdoğan Putin'le görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.Kremlin, görüşmenin detaylarını duyurdu. Buna göre; Ukrayna çerçevesindeki son durum ele alındı.

Rus lider Putin, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarına ilişkin Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdi. Putin, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasındaki İstanbul görüşmelerine sağladığı desteği yineleyip bu desteği takdir etti.

İKİLİ İLİŞKİLER VE TİCARET



Görüşmede ayrıca, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini masaya yatırıldı. Liderler, kişisel temasların devamı konusunda anlaştı.