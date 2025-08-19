PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi kapkaççılık" cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın'daki provokatif sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Siyasi acziyet" Özgür Özel'in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir. "Siyasi kapkaççılık" yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Özel'in konuşması hüsran numunesidir. Her sözü yalan ve yamuktur" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Ekrem İmamoğlu için "Sistem" denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'deki imar ve rant mafyasına tepki gösterip istifa etmesi sonrası Aydın'da miting düzenledi.

AK Parti rozeti takan Çerçioğlu'na hakaretamiz sözler sarf eden Özel, yine zehirli bir dil kullanıp Başkan Erdoğan ve milli iradeyi hedef aldı.

Özel, AK Parti'yi siyasi kapkaççılıkla suçlayacak kadar kantarın topuzunu kaçırdı. Bu duruma hem AK Parti'den hem de MHP'den sert tepki geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÜÇÜNCÜ SINIF SİYASET

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, "Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in açıklamaları:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.

Özgür Özel'in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır.

"Siyasi acziyet" Özgür Özel'in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir.

"Siyasi kapkaççılık" yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir.

Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir.

BAHÇELİ'DEN TEPKİ: ÖZEL'İN HER SÖZÜ YALAN VE YAMUK

Özel'in Aydın'da yaptığı konuşma için "Tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir." diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı'nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NU ES GEÇMEDİ: SOYGUN ÇETESİ

CHP'li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalara işaret eden Devlet Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına 'sistem' denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır." dedi.

"DAVALAR BİR AN EVVEL SONUÇLANMALI"

Bahçeli, söz konusu soruştumlara ilişkin bir de çağrıda bulundu.

MHP lideri, "Milliyetçi Hareket Partisi görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını, doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, uzayan soruşturmaların siyasi istismara maruz kalmasının kaçınılmaz olduğuna da dikkat çekti.

MHP liderinin açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Siyasi dağınıklığın simge ismine dönüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın Mitingi'nde yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir.

CHP Genel Başkanı'nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır.

Türk siyaset ve demokrasi kültürü pişkince, daha ötesi pervasızca tahrip edilmektedir.

Önemle ve özellikle ifade etmek gerekirse; CHP'li belediyeler etrafında dönen rüşvet çarkları, işleyen yolsuzluk şantiyeleri, genişleyen kirli ilişkiler ağı, çıta yükselten haksız kazançlar sarmalı, yaygınlaşan gayri meşru para trafikleri bütün netliğiyle ortada ve gündemin başköşesindedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına "Sistem" denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır.
CHP Genel Başkanı'nın, toplanan maddi delilleri ve etkin pişmanlıktan istifade eden şahsıların çarpıcı itiraflarını karalayıp onu bunu suçlamak yerine Türk yargısının işleyişine yardımcı olması, CHP'nin düştüğü derin bataklıktan gerçeklerle yüzleşerek ve özeleştiri yaparak çıkmayı denemesi siyasi akıl ve ahlaka en uygun seçenektir.

Suçluların telaşıyla yolsuzluk ve rüşvet müdafaası CHP Genel Başkanı'na hiçbir şey kazandırmayacak, hiçbir şey de katmayacaktır.
CHP'nin yönetimde olduğu belediyelerde aleni şekilde kurulan haram ve hırsızlık saltanatının devlete ve millete karşı açılan şer ve şekavet cephesi olduğu artık inkarı mümkün olmayan bir olgudur.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
Hukukun üstünlüğü her Türk vatandaşı için bağlayıcıdır.
Bunun hilafına veya buna aykırı tavır, tutum ve eylemsel siyasi hareketler elbette yok hükmündedir.
Güneşin balçıkla sıvanacağını düşünenler, mitinglerle milletimizin aldatılacağını hesap edenler hem ufuksuz bir kafanın, hem şuursuz bir aklın, hem de huzursuz bir vicdanın dibindedir.
Milliyetçi Hareket Partisi görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını, doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır.
Uzayan ve uzatılan soruşturma ve kovuşturmaların siyasi istismara maruz kalması, organize yıpratma kampanyalarına uğraması, kutuplaşma dinamiklerini tetiklemesi kaçınılmazdır.
CHP Genel Başkanı'nın ve CHP menşeli suç örgütünün nasıl bir cendereye kapıldığı, nasıl bir çıkmaza sürüklendiği bellidir, bilinmektedir.
Özgür Özel'in Aydın'daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini "kiralık katil ve suikastçı" diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur.
Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır.
Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz.
Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP'ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır.
Kaldı ki MHP'ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir.
Ezcümle ve tekraren Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır.
İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır.
Özgür Özel'e tavsiyem, dava arkadaşlarımızı diline dolamaktan vazgeçip kol ve göz mesafesinde bulunan, hatta epey kalabalık halde bulunan hırsız yoldaşlarıyla meşgul olması, eğer bir işbirliği içinde değilse bu zevata kafa yormasıdır.




İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ÖZEL'İN HAKARET DİLİNDEN KURTULMASI GEREKİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Herkesin aynı şiddetle kınaması gereken mevcut hakaret dilinden Özgür Özel'in bir an önce kurtulması gerekiyor. Tarih, bu tip öfke ve hezeyan içinde söylenen sözlerin ayıbını yıllarca sırtında taşımış siyasetçilerle doludur." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, siyasette fikrin, projenin ve çözüm önerilerinin bittiği yerin her zaman öfke, hakaret ve hadsizliğin başladığı nokta olduğunu belirtti.

Bu şekilde hareket edenlerin, kendi tabanlarının ve kamuoyunun da bir genel başkandan bu gibi sözleri dinleme beklentisi içinde olduğu gibi bir yanılgıya kapıldığını, dolayısıyla kendi seçmenine ve tabanına bu seviyesizliği layık gördüğünü vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Son günlerde girdiği siyasi darboğaz ve çözülmeyi de CHP Genel Başkanı bu üslupla yönetmeye çalışıyor. Hakaretlere dayalı 'negatif siyasetin dibi' durumunun kabul edilemez ve sürdürülemez olduğu herkesin malumudur. Sayın Cumhurbaşkanımız hep milletimizin iradesine dayalı bir siyaset yürütmüştür. Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza her seçimde göstermiş olduğu teveccühün kaynağı budur. Bu bütünleşme, Türkiye tarihinde çok az lidere nasip olmuştur. Hakaret diline savrulanların kavrayamadığı şey, işte tam da bu hakikattir. Herkesin aynı şiddetle kınaması gereken mevcut hakaret dilinden Özgür Özel'in bir an önce kurtulması gerekiyor. Tarih, bu tip öfke ve hezeyan içinde söylenen sözlerin ayıbını yıllarca sırtında taşımış siyasetçilerle doludur. Halkımız bu üsluba hiçbir zaman prim vermemiştir."


Özlem Çerçioğlunun yokluğunda CHPden Aydına taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviyeÖzlem Çerçioğlunun yokluğunda CHPden Aydına taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye

