AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi kapkaççılık" cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'deki imar ve rant mafyasına tepki gösterip istifa etmesi sonrası Aydın'da miting düzenledi.
AK Parti rozeti takan Çerçioğlu'na hakaretamiz sözler sarf eden Özel, yine zehirli bir dil kullanıp Başkan Erdoğan ve milli iradeyi hedef aldı.
Özel, AK Parti'yi siyasi kapkaççılıkla suçlayacak kadar kantarın topuzunu kaçırdı. Bu duruma hem AK Parti'den hem de MHP'den sert tepki geldi.
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÜÇÜNCÜ SINIF SİYASET
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
Çelik, "Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır." ifadelerini kullandı.
İşte Çelik'in açıklamaları:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir.
Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.
Özgür Özel'in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır.
"Siyasi acziyet" Özgür Özel'in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir.
"Siyasi kapkaççılık" yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir.
Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir.
Bahçeli: Özgür Özel’in her sözü yalan ve yamuktur
BAHÇELİ'DEN TEPKİ: ÖZEL'İN HER SÖZÜ YALAN VE YAMUK
Özel'in Aydın'da yaptığı konuşma için "Tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir." diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı'nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NU ES GEÇMEDİ: SOYGUN ÇETESİ
CHP'li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalara işaret eden Devlet Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına 'sistem' denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır." dedi.
"DAVALAR BİR AN EVVEL SONUÇLANMALI"
Bahçeli, söz konusu soruştumlara ilişkin bir de çağrıda bulundu.
MHP lideri, "Milliyetçi Hareket Partisi görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını, doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, uzayan soruşturmaların siyasi istismara maruz kalmasının kaçınılmaz olduğuna da dikkat çekti.