PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti heyetinden Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ziyaret

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile birlikte AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti. Gazetecilere açıklama yapan Çerçioğlu, “Ben bir yerel siyasetçiyim. Ankara'daki siyaseti sayın milletvekillerimiz yapar. Anlım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şeyden de korkum yok” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti heyetinden Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ziyaret

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya konuklarını binanın girişinde karşıladı.

AK Parti teşkilatından Aydın Büyükşehir Belediyesi 'hayırlı olsun' ziyareti

Burada Seda Sarıbaş, Çerçioğlu'na çiçek takdim edip sarıldı.

Ziyarette ellerinde "Aydın'ın efesi topuklu efe", "Özlem ile Aydın rantı yıkacak yarın" yazılı pankart taşıyan çok sayıda partili yer aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çerçioğlu, bu zamana kadar Aydın'a nasıl hizmet verdiyse bundan sonra da hizmeti sürdüreceğini belirtti.

"ANKARA'DAKİ SİYASETİ VEKİLLER YAPAR"

Aydın'ı karış karış bildiğini belirten Çerçioğlu, "Ben bir yerel siyasetçiyim. Ankara'daki siyaseti sayın milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktur. Herkese adil ve eşit davrandım. Bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Anlım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şeyden de korkum yok." dedi.

Mustafa Savaş da AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu belirterek, "AK Parti'mize, davamıza, ailemize katılmasından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın aramıza katılmasından dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Savaş, Özlem Çerçioğlu'nun her zaman yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ise Çerçioğlu'nun partilerine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"AK Parti ailesi daha da güçlendi ve büyüdü. Dün burada meydanda toplamayla, Ege'nin hatta Marmara'nın illerinden zorlamayla miting yaptılar. Mitingde haddini aşan sözler söylediler. AK Parti teşkilatı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın her zaman yanındayız ve her zaman destekçisi olmaya hazırız."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis'te... "Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız"
Tutuklanan CHP'li İnan Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Resmi görevi olmayan Mustafa Mutlu'ya oda verdim"
Son dakika: Muhittin Böcek'in firari oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! 195 milyon liralık rüşvet iddiası
Trump'tan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandı
Başkan Erdoğan'dan El Pais'te hakikat satırları! Türkiye'den Gazze'ye 101 bin ton yardım: Filistin'in özgürlüğü için sahada olacağız
Arap basınında gündem yerli ve milli savaş uçağımız KAAN! 3 ülke radarına aldı
AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi kapkaççılık" cevabı! MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e sert daldı: Her sözü yalan ve yamuktur
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
Skandalların odağındaki dijital müzik platformu Spotify Türkiye’de ofis açacak!
Türkiye'nin en zengin ili ve ilçesi bakın neresi! TÜİK yeni haritayı paylaştı: Hangi şehir zirvede? 26 milyondan fazla...
Trump Avrupa liderlerini karşısına dizdi o anlar gündem oldu! Bir de şapka koleksiyonu mesajı
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Meclis önünde Toros yaktı perde arkası ortaya çıktı! Suç makinesinin bu ilk eylemi değilmiş! | Kimliği belli oldu
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Çakarlı tetikçi! "Eko"sistemin "kiralık katil" şebekesi çözülüyor: Selahattin Yılmaz'a kim koruma tahsis etti? Fatih Keleş'ten itiraf
Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistan'dan Farsça karşılama
Berat Albayrak'ın enerji vizyonuyla madencilikte 'altın' dönem! Dış ticaret açığını kapatacak kaynak... 3.5 trilyon dolarlık potansiyel
CHP'nin planı tutmadı! İmar mafyasının Aydın'daki 6 milyarlık rant foyası ortaya çıktı
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!
Yeşilçam'ın fettan güzeli Lale Belkıs’ın büyük sevdası... 11 yılda ne aşkı bitti ne acısı dindi