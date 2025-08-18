PODCAST CANLI YAYIN

Selahattin Yılmaz suç örgütüne operasyonda yeni detay! "Ersan Diamond" lakaplı Ersan Gülmez gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT, Emniyet ve Jandarma'nın ortak çalışmasıyla 5 ilde Selahattin Yılmaz'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Mücevher ve lüks saat videolarıyla sosyal medyada ünlenen ve ünlü isimlerle çalışan "Ersan Diamond" lakaplı Ersan Gülmez'in de gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in Aziz İhsan Aktaş'ın "susturulması" için avukat Cem Duman aracılığıyla suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'a talimat verdiğine yönelik soruşturma sürüyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığını yaptığı İBB'deki vurgun "eko"sisteminin mafyatik ve tehlikeli bir yüzü daha deşifre oldu.

İBB çetesi, itirafçıları susturmak için "kiralık katil" tutma planlarına girişti. Hedefteki isim itirafçı Aziz İhsan Aktaş idi. İmamoğlu'nun "Kafa Koparan" lakaplı para kasası Fatih Keleş, Aktaş'ın "susturulması" için avukat Cem Duman aracılığıyla suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'a talimat verdi.

Suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz (Takvim Foto Arşiv)Suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz (Takvim Foto Arşiv)


Bunun üzerine gözaltına alınan Selahattin Yılmaz ve beraberindeki 12 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri sürerken üç kişi daha gözaltına alındı.

Ersan Diamond olarak tanınan ve ünlülere lüks takı ve aksesuar satışları yapan Ersan Gülmez gözaltına alındıErsan Diamond olarak tanınan ve ünlülere lüks takı ve aksesuar satışları yapan Ersan Gülmez gözaltına alındı

ERSAN DIAMOND DA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Mücevher ve lüks saat videolarıyla sosyal medyada ünlenen ve ünlü isimlerle çalışan "Ersan Diamond" lakaplı Ersan Gülmez'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.

Selahattin Yılmaz ve Ersan Gülmez'in de aralarında olduğu 15 kişinin adliyeye sevk edildiği, bir kişinin ise ifadesinin ardından emniyetten serbest kaldığı bilgisine ulaşıldı.

İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! Aziz İhsan Aktaşa suikast planı... Selahattin Yılmaza taşere ettilerİmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! Aziz İhsan Aktaşa suikast planı... Selahattin Yılmaza taşere ettiler

