Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali: 36 ülkeden 795 katılımcı

Trabzon’da 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Horon ve Müzik Festivali, 36 farklı ülkeden 795 katılımcıyı ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinliğin sadece eğlence değil, aynı zamanda barış ve kardeşlik çağrısı olduğunu vurguladı. Festivalin mottosu “Dünya barışı için horon ile el ele” ile 5 kıtadan gelen ekipler, Gazze’deki savaş ve zulme karşı mesaj verdi.

Trabzon'da 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali" kapsamında farklı ülkelerden katılım sağlayan ekipler, halk oyunları gösterileri sergiledi. Büyükşehir Belediyesince "Dünya barışı için horon ile el ele" sloganıyla gerçekleştirilen festival için kente gelen 36 ülkeden 795 kişi, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda buluştu. Ülkelerine ait yöresel oyunları sergileyen katılımcılar, renkli kıyafetleri ve performanslarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yaptığı konuşmada, farklı kültürlerden gelen misafirlerle Trabzon'da bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Genç, savaşların ve zulmün sona ermesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "İnsanlık bugün iyi bir sınav vermiyor. Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar ve masum insanlar katlediliyor. Bu nedenle burada yaptığımız etkinlik sadece eğlenceden ibaret değil barışa, kardeşliğe ve insanca yaşama dair bir çağrıdır. Festivalimizin mottosu o nedenle 'Dünya barışı için, horon ile el ele' 5 kıtadan gelen tüm dostlarımızla aynı duyguyu paylaşıyoruz. Gazze'de savaş dursun, dünyada zulümler sona ersin, çocuklar yaşasın."

