Dünyanın dikkatini çeken genç pilot: Defne Özcan TIME’ın “Yılın Kızları” listesinde

ABD merkezli TIME dergisi, müzik, bilim ve spor gibi çeşitli alanlardan 12 ila 17 yaş arasındaki ‘10 olağanüstü genç lideri’ seçti. ‘Yılın Kızları’ listesinde Bursa’dan pilot Defne Özcan da yer aldı.

Dünyanın dikkatini çeken genç pilot: Defne Özcan TIME’ın “Yılın Kızları” listesinde

Dünyanın en dikkat çekici bireylerini her yıl kutlamasıyla bilinen TIME Dergisi, ilk kez hazırladığı 'Yılın Kızları Listesi'ni geçtiğimiz cuma günü açıkladı. Türkiye'den çığır açan 17 yaşındaki pilot Defne Özcan da listede yer alıyor. TIME'dan yapılan açıklamada, "Bu girişim, geleceği şekillendiren ve hayal güçlerini eyleme dönüştüren ilham verici genç kadınların seslerini kutluyor ve güçlendiriyor" denildi.

TEK BAŞINA UÇAN EN GENÇ PİLOT: DEFNE

Bursa'da yaşayan ve Ultralight Pilot Lisanslı (UPL) genç kadın pilot Defne Özcan, tek motorlu kırmızı uçağıyla ilk solo uçuşunu yaptı. Defne, bir süre önce verdiği röportajda gökyüzündeki deneyimini anlatarak, "Cumhuriyet'in 101'inci yılında böyle bir uçuşu gerçekleştirmek, en genç kişi olarak tarif edilemez. Çok güzel bir duyguydu. İlk Türk kadın pilot Sabiha Gökçen'in yolundan gidiyorum." dedi.

Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünde, tek motorlu kırmızı uçağıyla, Yunuseli Havaalanı'ndan kalkış yapıp, ilk solo uçuşunu yaparak, Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı olan Defne Özcan, "Cumhuriyet'in 101'inci yılında böyle bir uçuşu gerçekleştirmek, en genç kişi olarak tarif edilemez. Çok güzel bir duyguydu." dedi.

Havacılığın her zaman hayatında olacağını, ancak kariyer hedefinin babası gibi makine mühendisliği olduğunu söyleyen Defne Özcan, "Havacılık her zaman hayatımda olacaktır buna eminim. Ama benim kariyer olarak hedefim mühendislik. Ve aslında ilk solo uçuşumla ve bu röportajla da genç kızlara, küçük kız çocuklarına da aslında hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini ve isterlerse gerçekten her şeyi yapabileceklerini söylemek istiyorum." diye konuştu.

