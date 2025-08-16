PODCAST CANLI YAYIN

29 ilde dev FETÖ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu | 39 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde jandarma tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 49 şüphelinin yakalandığını, 39'unun tutuklandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
29 ilde dev FETÖ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu | 39 tutuklama

Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)

"Operasyonlarımızda 49 şüpheliyi yakaladık, 39'u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Rezan Epözdemir ve Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Trump Putin'i havalimanında karşıladı: Alaska'da iki kez tokalaştılar! Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump'tan röportaj: Barış artık Zelenskiy ve Avrupa'nın sorumluluğunda
Zaferin şifresi BAY! Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! İzmir'de mücadele sürüyor: Havadan ve karadan müdahale
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?
Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump Putin’in ayağına kırmızı halılar serdi | Avrupa'da panik: İlk hamle The Economist'ten
CHP'li belediyelerde klasik tablo! İzmir'den sonra İzmit de çöp çukur çamur | "Hizmet veremeyeceklerse bizim başımıza gelmesinler"
Hedeflerinde 15-20 yaş aralığındaki gençler var! Daltonlar suç örgütü iddianamesi ortaya çıktı: İşte örgütün 2 aşamalı planı
Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme “bomba” gibi düştü | En son İran'da görülmüştü
Rus gazetecilerin menüsünde “Kiev”ski! Lavrov’un kazağı, üsse sızan geyik “Zelenskiy” | Alaska’da gündeme damga vuran anlar…
Antalya'da "Böcek" soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı! Milyonluk talepler, paravan işlemler...
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!
Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!