Balıkesir’deki yıkım sonrası gözaltı: Kolon kesme iddiası araştırılıyor

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir binanın yıkılmasına ve 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Bakan Tunç, soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirdi.

Hazırlanan ilk bilirkişi ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın müteahhidi ve bina sahibinin gözaltına alındığını belirten Bakan Tunç, "Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir." dedi.

O BİNADA KOLON KESİLDİ İDDİASI

Sındırgı'da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 81 yaşındaki Nihat Önbaş'a mezar olan binayla (üstteki yıkıntı) ilgili iddiada alt katında bir dönem pide salonu işletildiği ve kolonlarının kesildiği öne sürüldü. Yıkılan binadan karot örneği alındı. Bölgede oturan Yusuf Ayanoğlu binayla ilgili "Alt katı daha önceden pide salonuydu. Pide salonu zamanında kolon kestiği söyleniyor. Bu iddiaların araştırılması lazım." dedi.

KORKUTAN ARTÇILAR

Sındırgı'da dün akşam saat 19.52'de 4.4, saat 19.42'de, 3.6, saat 19.37'de 4.1 şiddetinde, saat 20.13'te, 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

1 YIKIK 13 AĞIR HASARLI BİNA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,1 büyüklüğündeki Balıkesir Sındırgı merkezli depremin ardından ilk belirlemelere göre 1 binanın yıkıldığını, 13 yapının ağır hasarlı, 61 yapının da az hasarlı olduğunu açıkladı. Bakan Kurum, hayatını kaybeden vatandaş için baş sağlığı diledi, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bakan Kurum, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.

''YAREN DEPREM ÖNCESİ HUZURSUZDU''

Uluabat Gölü'nün simgesi haline gelen Yaren'in deprem öncesi huzursuz tavırları ve yuvasında sürekli ses çıkarması, köy sakinlerini hayretler içinde bıraktı. Adem Yılmaz, "Dün gece sürekli kanat çırptı, yuvasından ayrılmak istedi. Sanki bir şeyler olacakmış gibi davranıyordu." dedi.

CEPLERE 30 SANİYE ÖNCE UYARI MESAJI

Android Deprem Erken Uyarı Sistemi (AEA), yerin derinliklerinde oluşan sarsıntı dalgalarını algılayarak, kullanıcılara depremden yaklaşık 30 saniye önce bildirim gönderdi. Büyük depremlerde: "Harekete Geç" başlıklı yüksek öncelikli uyarı... Şiddetli sarsıntılarda bildirim, "Rahatsız Etme" modu kapalı olsa bile sesli olarak iletiliyor. Bildirim için hem mobil veri hem de wifi'ın açık olması gerekiyor.

İSTANBUL'DA DEPREM OLMAZ MANİSA, KÜTAHYA'YA DİKKAT

Balıkesir Sındırgı'daki depremi bir ay önceden haber veren deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Manisa'nın kuzeyinden başlayarak Simav ve Uşak'a uzanan fay hatlarının etkilendiğini, Sındırgı'nın batısında ve kuzeyde Emet çevresinde de sarsıntıların hissedilebileceğini belirtti. Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şener Üşümezsoy, İstanbul'da beklenen büyük bir depremin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini söyledi.

TÜRKİYE'DE 500 FAY VAR

Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Deprem olduktan sonra da yaklaşık 400 civarında artçı deprem oldu." dedi.

Marmara Denizi'nde de uzun yıllardır bir deprem beklentisi olduğunu hatırlatan Tüysüz, "Yine Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Bingöl Yedisu, Erzincan Ovası'nın doğusunda yer alan bir bölgedir. Bu ikisi süresini doldurmuş ve 7'nin üzerinde deprem beklentisi olan yerler. Türkiye'de 500 fay var" diye konuştu.