Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen "Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi" açılıında önemli açıklamalar yaptı:



İnançlar, kültürler iç içe geçmiş, insanlığın ortak hafızası Anadolu'da şekillenmiştir. Anadolu bir açık hava müzesidir.

Şanlıurfa ilimizde bulunan Göbeklitepe'nin geçmişi Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl öncesine uzanmaktadır.

İlk olarak, Sultan Abdülmecid döneminde eski medeniyetlere ait eserler kültürel servet olarak görülmüş, muhafaza altına alınmaya başlanmıştır.

İstanbul Arkeoloji Müzesi, sadece Osmanlı coğrafyasının değil, Doğu'nun da ilk modern müzesi olarak kayıtlara geçmiştir.

Tarih ve kültür mirasımızı yarınlara taşımak için gayret sarf ediyoruz. Türkiye, gerek toprak yüzeyi gerek su altı keşiflerinde dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor.

Ülkemizin dört bir yanındaki kazı başkanlıklarımızın sayısını 250'nin üzerine çıkardık.

Kütüphanecilik alanı başta olmak üzere başka alanlarda da rekorlar kırdık. Galata Kulesi'ni eski ihtişamlı günleriyle yeniden buluşturduk. Kız Kulesi'ni aslına sadık kalarak elden geçirdik.



Türkiye keşifte lider (Takvim.com.tr)

Başkan Erdoğan, "Ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye iadesi için yoğun gayret içerisindeyiz. 13 bin eserin ülkemize iadesini sağladık" dedi.



Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Bakan Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'la Marcus Aurelius heykelinin önünde poz verdi.



65 YIL SONRA ANKARA'DA

Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, 1960'lı yıllarda Burdur Boubon Antik Kenti'nde yapılan kaçak kazı sonrası yurt dışına kaçırılmıştı. ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunan heykel, 65 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.