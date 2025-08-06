Kayınpederin evi ona tahsis edildi

İstanbul'da yaşayan B.A. ile M.A. boşanmaya karar verip çekişmeli dava açtı. Bunun üzerine B.A., babasına ait olan evden taşındı. M.A. ise evde kaldı. Ancak sonrasında hem B.A. hem de babası, kendi evlerinde oturduğu gerekçesiyle M.A.'nın evi tahliye etmesini talep etti. Ancak İstanbul Anadolu Adliyesi 7'nci Aile Mahkemesi, evin M.A.'ya tahsis edilmesine karar verdi. B.A.'nın avukatı Elif Büşra Berber, "Kanun koyucunun amacı burada kadın-erkek ayrımı değildir. Aksine olması gerektiği gibi ekonomik ve sosyal açıdan zayıf olan tarafı korumak, barınma hakkını sağlamaktır" dedi.