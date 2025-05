Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar! "İç cepheyi sağlam tutalım"

Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefe ulaşacaktır" dedi. Çok yakında sürecin netleşeceğini söyledi. CHP'yi eleştirdi:

Türkiye'nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var. İç cephesini güçlendirmesi gerekiyor.

CHP Genel Başkanı Özel, "ekonomik tetikçilik" yapıyor. Türkiye'nin jurnallenmesine göz yumamayız.

Bütün muhalefet aktörlerini sükunete, sorumlu dille siyaset yapmaya davet ediyorum.

Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Nisan'da son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık.

Cari açığımız geriliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş lehimize işliyor. İstihdamda da tarihi seviyelerdeyiz.

Direnç henüz kırılmadı. Küresel krizlere aldırmadan yol alıyoruz. Hayat pahalılığına son vereceğiz.

'EKONOMİK TETİKÇİ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar yaptı:

MÜSİAD her zaman adaletten, hukuktan yana güçlü duruş sergiledi. MÜSİAD hak ve özgürlüklerle birlikte her alanda destan yazdılar. Bazılarına öz bazılarına üvey evlat yapıldığı dönemde Türkiye için çalışmaktan asla vazgeçmedi. Demokrasimizi hedef alan saldırıların boşa çıkarılmasında MÜSİAD'ın desteği yadsınamaz.

Nice engelin, badirenin üstesinden birlikte geldik. Bundan sonra da her oyunu bozup engelleri aşacağız.

BU ülkenin ana muhalefet partisi başkanı kendi ülkesini yabancı medyaya şikayet ediyor. İktidarı yıpratayım derken Türkiye'ye zarar veriyor, boykot çağrısı ile yerli ve milli markalara zarar veriyor.

İhracatçılarımıza, istihdam sağlayan sanayicimize zarar veriyor. Adı yolsuzlukla, sahtecilikle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek için 85 milyonu hayal kırıklığına uğratıyor. Bu ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur.

Bizim CHP'lilerin birbirini jurnallemesi bizi ilgilendirmez ama kendi ülkelerini jurnallemesini görmezden gelmeyiz. Kimse üreticilerimize zarar verme peşinde koşamaz.

Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı. Sivil siyaseti zehirli söylemlerle etkilemek kabul edilemez. Türkiye bu toksik siyaset dilini 1960 öncesinden iyi bilir.

CHP'nin süratle normalleşmesi şart. Vesayet prangalarını kırmaları gerekiyor. Ülkenin gerçek gündemine dönmeleri gerekiyor.

Sorumlu dille siyaset yapmaya davet ediyorum. İç cepheyi güçlendirmeliyiz. Türkiye'nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var.

ENFLASYON DÜŞÜYOR

Erdoğan, reform programı ile ekonominin güçlendirildiğini anlattı. "Programın en önemli hedeflerinden biri vatandaşı hayat pahalılığından kurtarmak. Son 2 yılda ciddi mesafe kat ettik. 11 aydır enflasyon kesintisiz. düşüyor. Son 40 ayın en düşüğüne ulaştık. Kısa süreli dalgalanmaların önüne geçen, kapsayıcı büyüme hedefi ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.

MÜSİAD'ın önceki dönem Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile yeni Genel Başkan seçilen Burhan Özdemir, Başkan Erdoğan'a hediye takdim etti.