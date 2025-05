Bilal Erdoğan TÜGVA için "yaz" hedefini açıkladı: Hedef 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağırlamak

"YENİDEN BÜYÜK MİLLET OLDUĞUMUZU HATIRLAYALIM"

TÜGVA'nın, bu toprakları vatan yapan değerleri nesilden nesle aktarmanın mücadelesini verdiğini belirten Bilal Erdoğan, "Biz Türk'üz, Müslüman'ız. Türkiye Cumhuriyeti'nde birleşmişiz yaşıyoruz. Peki bizim şundan bundan ne farkımız var? Amerikalıdan, Avrupalıdan, Afrikalıdan, Hintliden, Çinliden ne farkımız var değil mi? İşte bizim inancımız, kültürümüz, değerlerimiz, tarihimiz, geçmişteki atamız, ecdadımız, büyük isimlerimiz. Onları tanıyalım, onların izinde gidelim. Onların inşa ettiği büyük medeniyeti yeniden inşa edelim. Yeniden büyük millet olduğumuzu hatırlayalım. Bütün kılcal damarlarımızla varıncaya dek, biz şanlı bir ecdadın, şanlı bir geçmişin taşıyıcılarıyız bilincini kazanalım. Ancak bu şekilde yeniden aydınlık, yeniden büyük bir geleceği inşa edebiliriz" diye konuştu.

"ZULÜMLERİ BİTİRECEK BU YÜCE MİLLETİN GÜÇLÜ OLMASI LAZIM"

İsrail, Filistin konusuna değinen Erdoğan, "Gazze'de, Filistin'de neler olduğunu takip ediyor musunuz? Bu zulümlerin bitmesini Amerika, Avrupa sağlayabiliyor mu? Böyle bir derdi var mı? Yok. O zaman bu zulümleri bitirecek bu yüce milletin çok daha güçlü olması lazım. Çevremizde devamlı savaşlar, çatışmalar, dünyanın dört bir yanında zulümler, huzursuzluklar. Bunların son bulması için bu milletin yeniden ayağa kalkması lazım. Bunu başaracak olan nesil Allah'ın izniyle sizlersiniz gençler" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, ʺBu milletin ayağa kalkması lazım ve bunu başaracak olan gençlerdirʺ dedi. (Fotoğraf: DHA)

"HER GEÇEN YIL ÖĞRENCİ SAYISI ARTIYOR"

Kürsüde yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Her geçen yıl bu yaz okullarındaki öğrenci sayılarının arttığını görüyoruz. En son geçen sene 230 bin ortaokul öğrencisi Türkiye'nin her tarafında yaz okullarına katıldılar. 6 hafta süren bu yaz okullarında hem çeşitli dersler aldılar; Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim gibi dersler. Hem de onun dışında birçok sportif aktiviteyle, gezilerle hoşça vakit geçirdiler. Anneler babalar çocuklarının bu güzel yaz okullarına katılmasından gerçekten çok memnun kaldılar. Bu sene Kayseri'den bu yılın yaz okullarının açılışını yapıyoruz. Bu yaz hedef 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağırlamak. Hem çocuklarımız için, 'Bu yaz ne yapacağım?' sorusunun cevabı hem anne babalar için 'Çocuklarımızı bu yaz nereye gönderelim, ne yapsınlar?' sorusunun cevabı" ifadelerini kullandı.