Türkiye ilk TAKVİM’den okudu! CHP’de 6 Nisan sonrası dengeler değişti: Özgür Özel Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu başından ’Sav’dı

Özgür Özel'in olağanüstü kurultay sonrası ʺDoğal aday benimʺ diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığına yürüyeceği konuşuluyor (Takvim.com.tr) Gelelim yolsuzluk suçundan hüküm giyen ve Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun CHP içindeki durumuna. İmamoğlu cezaevinde. Diploması iptal. Yargılandığı davalardan ceza alırsa cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Son kurultayda genel başkanlığını pekiştirip "lider benim" mesajı veren Özgür Özel 'in "Eğer İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamıyorsa CHP 'nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır' diyerek adaylık yürüyüşü başlatacağı söyleniyor. Bu durumu destekleyen açıklamalar bizzat CHP'ye yakın simalardan geldi. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç " Ekrem İmamoğlu aday olamazsa, Özgür Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacaktır" dedi. YILMAZ ÖZDİL: MANSUR YAVAŞ'I DA UZAKLAŞTIRACAKLAR "Ekrem İmamoğlu'nun tasfiye edileceğini zaten biliyorlardı. Mansur Yavaş 'ı da partiden uzaklaştıracaklar" diyen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Mesir macununu (Özgür Özel'i) cumhurbaşkanı adayı yapacaklar" şeklinde konuştu.







Önder Sav'ın CHP'nin olağanüstü kurultayı üzerindeki etkisine dikkat çeken TAKVİM yazarı Bülent Erandaç, "2010 kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan seçtiren güçlü genel sekreter Önder Sav ise bu sefer Özgür Özel'in seçilmesinde büyük rol aldı. Önder Sav, Kılıçdaroğlu tarafından devre dışı bırakılmasının intikamını 15 yıl sonra almak için Özgür Özel'in arkasında duruşu önümüzdeki günlerin önemli gelişmelerinin başlıklarından birisi olmaya adaydır" satırlarını kaleme aldı.





ÖZGÜR ÖZEL VE ÖNDER SAV KAZANDI... EKREM İMAMOĞLU KAYBETTİ



"CHP'nin kazananları ve kaybedenleri" başlıklı bir yazı kaleme alan Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Kazananlar listesinin başında Özgür Özel ve ekibi ikinci sırasında Önder Sav var" dedi.



Ekrem İmamoğlu'nu "kaybedenler listesi"ne ekleyen Şahin, "Özel'in parti içinde ve kamuoyundaki liderlik imajını pekiştiren, önünü "Otoban" gibi açan kurultay zaferi İmamoğlu için bir risk. Önder Sav gibi CHP'nin fabrika ayarları konusunda hassas bir ismin ekibiyle beraber oyuna dahil olması bir diğer olumsuz gelişme. Sav'ın geçmişte İmamoğlu'nun CHP'ye katılmasını veto ettiğini bir dip not olarak aktaralım" ifadelerini kullandı.

















