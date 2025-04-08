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Türkiye ilk TAKVİM'den okudu! CHP'de 6 Nisan sonrası dengeler değişti: Özgür Özel Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu başından 'Sav'dı

CHP'de olağanüstü kurultay sonrası güç dengesi değişti. Kılıçdaroğlu'nun ekibinin PM hamlesi boşa çıktı. Özgür Özel'in firesiz onaylanan anahtar listesinde İmamoğlu'na yakın bazı isimler kesik yedi. Konjonktürün lehine olduğunu gören Özel, hem koltuğunu hem de cumhurbaşkanı adaylığını sağlama aldı. Bu süreçte CHP'nin derinlerinden Önder Sav, Özel'in akıl hocası oldu. "Beni prangalarımdan kurtar" diyen Özel'e 'Özgür'leşme 'Sav'ları verdi. İmamoğlu konusunda uyardı. Türkiye bu sır görüşmeyi ilk kez TAKVİM'den öğrenirken kurultayın stratejik detaylarını belirleyen Önder Sav, 6 Nisan sonrası CHP'ye tam anlamıyla dönüş yapmış oldu.

Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 09:09 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 09:17
Türkiye ilk TAKVİM’den okudu! CHP’de 6 Nisan sonrası dengeler değişti: Özgür Özel Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu başından ’Sav’dı

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Cumhuriyet Halk Partisi "şaibe" iddialarıyla mahkemelik olan ve iptali istenen 38. Olağan Kurultay'ın gölgesinde olağanüstü kurultaya gitti.

"Partiye kayyum atanabilir" iddiasıyla yola çıkan Özgür Özel, tek başına girdiği sandıktan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan olarak çıktı. Hem parti içinde güç pekiştirip konumunu sağlama aldı hem de Cumhurbaşkanlığı yolunda kayda değer bir adım attı.

Özel'in listesi de firesiz onaylandı. Oğuz Kaan Salıcı'nın "Denge ve Dayanışma" listesi "anahtar listeyi" delemedi. Böylelikle CHP Genel Başkanı parti içindeki muhalif sesleri ve Kemal Kılıçdaroğlu gölgesini kesmiş oldu.




TÜRKİYE İLK TAKVİM'DEN OKUDU: ÖZGÜR ÖZEL ÖNDER SAV'A SIĞINDI

Olağanüstü kurultay sürecinde Özgür Özel'in akıl hocası Önder Sav oldu. Özel'in Sav'la yaptığı sır görüşmeyi kurultaydan iki gün önce Takvim.com.tr gündeme getirdi.

"Prangalarımı hafifletmem lazım" diyen Özel'e Sav'dan Ekrem İmamoğlu uyarısı geldi. Sav, "Divan Başkanlığı İstanbul'a kalırsa kontrolü kaybedersin. İstanbul İl Başkanı Ekrem'in adamı, süreci uzatır, müdahale eder. Kurultay uzarsa delegenin direnci kırılır" uyarısında bulundu.

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Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ilk şoku olağanüstü kurultayda yaşadı. Divan başkanlığına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.

Bu durum Mansur Yavaş'a da bir mesaj olarak yorumlandı. "Yavaş'a CHP'de yerin yok" mesajı verildiği kulislerde yankılandı.



Özgür Özel'in koltuğu üzerindeki vesayetlerden kurtulması için yol haritası çizen, olağanüstü kurultayın stratejik detaylarını belirleyen Sav, 6 Nisan sonrası CHP'ye tam anlamıyla dönüş yapmış oldu.

Önder Sav, CHP için sırada bir figür değil. Merhum Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 kurultayında CHP koltuğunu devralma sürecinin mimarlarından.

Kılıçdaroğlu ise ilk işi Önder Sav vesayetinden kurtulmak oldu. O dönem "Korku İmparatorluğunu yıktık" diyen Kılıçdaroğlu, oluşturduğu yeni MYK'da Sav'ı liste dışı bıraktı.



YILLAR SONRA KILIÇDAROĞLU İLE HESAPLAŞTI

Bugün, Özgür Özel'in kurultay sürecini belirleyen ve CHP'yi fabrika ayarlarına döndüreceği söylenen Önder Sav, 15 yıl sonra Kılıçdaroğlu ile hesaplaşmış oldu.

KILIÇDAROĞLU ÖZEL'E ÖNDER SAV'LA İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

DİPNOT: 2023 kurultayında Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu, "Lider olman için İmamoğlu'nun emanetçiliğinden kurtul. Ben, Önder Sav'ın emanetçiliğinden kurtulduğum zaman lider olmuştum" demişti.

Özgür Özel'in olağanüstü kurultay sonrası ʺDoğal aday benimʺ diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığına yürüyeceği konuşuluyor (Takvim.com.tr)Özgür Özel'in olağanüstü kurultay sonrası ʺDoğal aday benimʺ diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığına yürüyeceği konuşuluyor (Takvim.com.tr)


Gelelim yolsuzluk suçundan hüküm giyen ve Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun CHP içindeki durumuna.

İmamoğlu cezaevinde. Diploması iptal. Yargılandığı davalardan ceza alırsa cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Son kurultayda genel başkanlığını pekiştirip "lider benim" mesajı veren Özgür Özel'in "Eğer İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamıyorsa CHP'nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır' diyerek adaylık yürüyüşü başlatacağı söyleniyor.

Bu durumu destekleyen açıklamalar bizzat CHP'ye yakın simalardan geldi.

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç "Ekrem İmamoğlu aday olamazsa, Özgür Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacaktır" dedi.

YILMAZ ÖZDİL: MANSUR YAVAŞ'I DA UZAKLAŞTIRACAKLAR

"Ekrem İmamoğlu'nun tasfiye edileceğini zaten biliyorlardı. Mansur Yavaş'ı da partiden uzaklaştıracaklar" diyen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Mesir macununu (Özgür Özel'i) cumhurbaşkanı adayı yapacaklar" şeklinde konuştu.




Önder Sav'ın CHP'nin olağanüstü kurultayı üzerindeki etkisine dikkat çeken TAKVİM yazarı Bülent Erandaç, "2010 kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan seçtiren güçlü genel sekreter Önder Sav ise bu sefer Özgür Özel'in seçilmesinde büyük rol aldı. Önder Sav, Kılıçdaroğlu tarafından devre dışı bırakılmasının intikamını 15 yıl sonra almak için Özgür Özel'in arkasında duruşu önümüzdeki günlerin önemli gelişmelerinin başlıklarından birisi olmaya adaydır" satırlarını kaleme aldı.


ÖZGÜR ÖZEL VE ÖNDER SAV KAZANDI... EKREM İMAMOĞLU KAYBETTİ

"CHP'nin kazananları ve kaybedenleri" başlıklı bir yazı kaleme alan Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Kazananlar listesinin başında Özgür Özel ve ekibi ikinci sırasında Önder Sav var" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nu "kaybedenler listesi"ne ekleyen Şahin, "Özel'in parti içinde ve kamuoyundaki liderlik imajını pekiştiren, önünü "Otoban" gibi açan kurultay zaferi İmamoğlu için bir risk. Önder Sav gibi CHP'nin fabrika ayarları konusunda hassas bir ismin ekibiyle beraber oyuna dahil olması bir diğer olumsuz gelişme. Sav'ın geçmişte İmamoğlu'nun CHP'ye katılmasını veto ettiğini bir dip not olarak aktaralım" ifadelerini kullandı.









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