AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 23 Nisan en son depremler kaç şiddetinde? AFAD deprem listesi

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Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 ve 4.4 büyüklüğünde iki yeni deprem daha meydana geldi. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde deprem hissedildi? İşte merak edilenler…

(Kaynak: AA)

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.