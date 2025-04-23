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AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 23 Nisan en son depremler kaç şiddetinde? AFAD deprem listesi

Son dakika deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenmeye devam ediyor. Vatandaşlar, “Az önce nerede deprem oldu? 23 Nisan en son depremler kaç şiddetinde?” sorularına yanıt arıyor. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hissedilen sarsıntılar, paniğe yol açarken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremlerin büyüklüğüne ve merkezi hakkında detaylı veriler sunuyor. Peki az önce deprem nerede oldu? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 13:28 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 13:28
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 23 Nisan en son depremler kaç şiddetinde? AFAD deprem listesi

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Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 ve 4.4 büyüklüğünde iki yeni deprem daha meydana geldi. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde deprem hissedildi? İşte merak edilenler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Silivri'deki depremin ardından Marmara Denizi'nde art arda iki deprem daha gerçekleşti. İlk olarak Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Kısa bir süre sonra ise Büyükçekmece'de saat 12.51'de 4.4 büyüklüğünde bir başka deprem oldu.

Güncel depremler için AFAD'ın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://deprem.afad.gov.tr/